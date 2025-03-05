Названы лидеры по загрязнению Земли

Половина всех мировых выбросов CO2 приходится на нефть, газ и уголь, производимые всего 36 крупными энергетическими компаниями. Такие данные содержатся в докладе Carbon Majors, подготовленном американским исследовательским центром InfluenceMap. Его авторы подсчитали общий объем выбросов при сжигании нефти, газа и угля, произведенных 169 крупнейшими энергетическими компаниями: 33,9 млрд тонн CO2 в 2023 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Первое место по связанными с ней вредными выбросами занимает саудовская Saudi Aramco: на производимое ею топливо приходится 4,4% всех мировых выбросов CO2 (1,66 млрд тонн). В топ-5 по выбросам входят индийская Coal India (3,7% выбросов CO2), китайская CHN Energy (3,6%), иранская National Iranian Oil Company (2,8%) и еще одна китайская компания — Jinneng Group (2,9%). В первую десятку входят две российские компании — «Газпром» (занимает шестое место с 2,3% от мировых выбросов CO2) и «Роснефть» (восьмое место, 1,9%).

«Несмотря на глобальные обязательства по климату, небольшая группа крупнейших мировых производителей ископаемого топлива существенно наращивает производство и выбросы. Исследование подчеркивает непропорциональное влияние этих компаний на климатический кризис и поддерживает внедрение требований корпоративной ответственности»,— отметил аналитик InfluenceMap Эммет Коннэр.

Яна Рождественская