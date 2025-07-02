Что известно о золотодобывающей компании «Южуралзолото»

2 июля в Челябинской области сотрудники ФСБ и СКР провели обыски в офисах ПАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК) — одного из крупнейших золотодобытчиков России. История компании — в справке «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Предприятие «Южуралзолото» было учреждено в 1976 году в городе Пласт в 95 км к юго-западу от Челябинска. Добыча золота там началась еще в XIX веке, в том числе силами иностранных компаний, в частности, один из приисков разрабатывала английская «Троицк Голдфилд».

В 1993 году «Южуралзолото» приватизировали и реорганизовали в одноименное ОАО. В 1994 году предприятие подписало соглашение по совместной разработке Светлинского золотого месторождения с британской золотодобывающей компанией RTZ (крупнейший в мире горнодобывающий концерн RTZ-CRA). Потратив на изыскательские работы $3 млн, RTZ отказалась от проекта после череды скандалов, в частности, англичане обнаружили, что содержание золота в руде значительно ниже проектного.

К 1997 году «Южуралзолото» находилось на грани банкротства: за 1996 год убытки предприятия составили 31 млн деноминированных рублей. Тогдашний гендиректор компании Юрий Носарев признавался, что компания оказалась в безвыходном положении: у правительства нет денег даже на авансирование золотодобычи; кредиты российских банков слишком дороги; потенциальные иностранные инвесторы недовольны неликвидностью золотого рынка.

В 1997 году основную часть активов «Южуралзолота» скупил предприниматель-золотодобытчик Константин Струков. Было учреждено ЗАО «Южуралзолото», включающее в том числе шахту «Центральная», лицензию на Светлинское месторождение и две золотоизвлекательные фабрики. В начале 2000-х компания получила контроль над рядом месторождений в Хакасии и Красноярском крае. В 2006 году «Южуралзолото» добыло более 4 т золота против 800 кг в 1996-м.

В 2007 году компания купила Дарасунский рудник за $15 млн у канадской Highland Gold Mining, 40% которой владела Millhouse Романа Абрамовича. В том же году было создано ОАО «Южуралзолото группа компаний» (ЮГК), получившее активы ЗАО «Южуралзолото». Реорганизация, по словам господина Струкова, была подготовкой к IPO, однако из-за проблем с кредиторами и мирового финансового кризиса на биржу компания так и не вышла. IPO компания провела лишь в ноябре 2023-го.

К 2020 году компания вошла в пятерку лидеров золотодобычи России, в том же году купила у миллиардера Романа Троценко 22,7% в крупном золотодобытчике Petropavlovsk (рыночная стоимость пакета оценивалась в $200 млн).

В 2021 году бессменный владелец компании и по совместительству вице-председатель заксобрания Челябинской области Константин Струков занял первое место в списке Forbes по доходу среди госслужащих, заработав более 8,6 млрд руб.

В 2024 году прокуратура Челябинской области по итогам проверки происшествия с прорывом насыпной дамбы на Светлинском месторождении требовала возбудить уголовные дела в отношении предприятия ЮГК о нарушении правил охраны окружающей среды и о порче земли. В том же году Ростехнадзор приостановил горные работы на четырех ключевых карьерах — «Курасан», «Южный Курасан», «Березняковский» и «Светлинский».

В декабре 2024 года «ААА Управление капиталом», входящая в группу Газпромбанка, приобрела 22% акций ЮГК.

Сегодня ЮГК занимает четвертое место по производству золота в России, инфраструктура компании состоит из десяти месторождений рудного золота, семи месторождений, где ведется доразведка и подготовка к добыче, и восьми перерабатывающих предприятий.

В 2024 году из-за закрытия шахт ЮГК сократила добычу золота почти вдвое — с 6,6 до 3,4 т. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании за 2024 год составила 25 млрд руб., годом ранее — 33,9 млрд руб. В компании работают около 15 тыс. человек. В феврале 2025 года ЮГК попала в 16-й пакет санкций Евросоюза.

Андрей Егупец