Премьеру предъявили вещественные обстоятельства

Нефтекомпании вслед за металлургами пожаловались в правительство на отсутствие утвержденных методик расчетов выбросов загрязняющих веществ. Они опасаются, что ситуация обернется для них крупными штрафами, хотя в Минприроды заверяют, что подобного не случится.

Главы крупнейших российских нефтяных компаний пожаловались премьер-министру Михаилу Мишустину на ситуацию, связанную с методиками расчета выбросов загрязняющих веществ. Как писал “Ъ” 18 декабря 2020 года, Минприроды фактически отменило действие старых методик, однако не одобрило им замены. По словам источников “Ъ”, письмо подписали главы «Роснефти» Игорь Сечин, ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, «Газпром нефти» Александр Дюков, «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов и «Татнефти» Наиль Маганов. Нефтяники пишут, что текущая ситуация чревата колоссальными платежами за негативное воздействие с применением 100-кратного повышающего коэффициента, ухудшением финансовых результатов деятельности отрасли и отказами в получении комплексных экологических разрешений.

Нефтяники просят правительство принять меры для скорейшего включения в перечень Минприроды всех методик, которые действовали ранее. Кроме того, главы компаний считают, что «актуализация методической базы для расчета нормативов выбросов в атмосферный воздух является обязанностью уполномоченных ФОИВов». Поэтому они предлагают отнести методики к документам технического регулирования и «организовать их разработку и актуализацию по аналогии с разработкой и актуализацией информационно-технических справочников наилучших доступных технологий (НДТ)».

В нефтекомпаниях не предоставили комментарий, в аппарате правительства заявили “Ъ”, что письмо пока не поступило. На отсутствие утвержденных методик уже жаловалось лобби металлургов «Русская сталь» (см. “Ъ” от 2 марта). По оценкам «Русской стали», в результате могут быть отменены или перенесены инвестиционные проекты в металлургии на 70 млрд руб.

В Минприроды заявили “Ъ”, что предприятия не успели вовремя среагировать на введенные требования и не разработали методики в соответствии с новыми правилами, хотя министерство и Росприроднадзор неоднократно указывали бизнесу на необходимость разработки методик расчета выбросов. С 2016 года в Минприроды поступили заявки только от 11 организаций, указывают в министерстве. Там добавили, что Минприроды продлит до 1 июля срок, в течение которого можно будет пользоваться старыми методиками, не включенными министерством в перечень. Кроме того, Минприроды готовит изменения в свой соответствующий приказ №341 от 31 июля 2018 года, который позволит по упрощенному порядку вносить в перечень ранее разработанные и используемые сейчас методики расчета выбросов. Все это позволит компаниям избежать санкций, которые предусматривает экологическое законодательство, подчеркивают в министерстве.

Наличие научно обоснованных количественных и качественных параметров для расчета нормативов выбросов — это вопрос, который не должен решаться регулятором без консультаций с бизнесом, говорит директор института экологии ВШЭ Борис Моргунов. Однако он считает, что предложение запустить процесс, похожий на разработку справочников НДТ, выглядит желанием дать задание ведомствам на годы вперед. Управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт обращает внимание, что справочники НДТ утверждаются Росстандартом. По мнению юриста, предложение нефтяников мало реалистично. «Во-первых, это повысит нагрузку на Росстандарт, что, скорее всего, приведет в конечном итоге к увеличению сроков утверждения. Во-вторых, это потребует передачи значительной части профильных, к тому же полученных относительно недавно — в 2016 году, полномочий от Минприроды к Росстандарту, подчиненному Минпромторгу, что, мягко говоря, не добавляет шансов на реализацию инициативы»,— считает эксперт.

Евгений Зайнуллин, Дмитрий Козлов, Анна Васильева