Нефть вылилась через Пермский край

В Туапсе из-за пожара на НПЗ превышена концентрация бензола в воздухе. Глава Роспотребнадзора утверждает, что здоровью местных жителей ничего не угрожает. Возгорание после атаки беспилотников 28 апреля удалось локализовать, отчитался оперштаб. Тем временем в округе ввели режим ЧС регионального уровня. Из домов рядом с производством эвакуировали около 70 человек. Часть школ в городе уже несколько дней не работает.

После первых двух пожаров на терминале в Туапсе прошел «нефтяной» дождь. Также топливо из резервуаров попало в реку, а позже из-за дождей вылилось в море. Как рассказывали “Ъ FM” волонтеры, в самом Туапсе пока не дают убирать нефтепродукты на пляже — там работают спасательные службы. Эколог и член местного СПЧ Евгений Витишко еще 28 апреля смог осмотреть центральный городской пляж, но сегодня полиция его уже не пустила:

«Завод горит, нефтепродукты поступают в реку, с пляжей мазут пытаются убирать. Мы потихоньку пытаемся донести до властей, что гораздо большая часть Туапсинского округа загрязнена.

Судя по объему выброшенных в воздух вредных веществ и по количеству нефтепродуктов, попавших в море, это крупнейшая экологическая катастрофа последнего времени — крупнее, чем разлив мазута в Анапе.

Нефтяной дождь выпал на территории, по моим подсчетам, примерно более 15 тыс. га. То есть загрязнились и почва, и лес, и особо охраняемые природные территории, и водные объекты. Дождями это все будет вымываться в направлении Туапсе и береговой полосы Черного моря. Последствия будут ужасные.

Удастся ли их предотвратить, зависит от того, как уполномоченные службы будут заниматься очисткой. Через день опять прогнозируется дождь. И если сейчас не убрать реку, уровень воды в ней поднимется, и загрязнения вытекут дальше. Я пока не вижу, чтобы кто-то убирал мазут с речного берега. Проблема Туапсинского округа еще в том, что многие территории — это труднодоступные места. И если выбросы не убирать, произойдет повторное загрязнение моря».

28 апреля на туапсинском НПЗ горящее топливо разлилось по дорогам — в результате повреждения получили несколько автомобилей. Огонь с терминала перекинулся на многоквартирный дом, но его потушили. Были проблемы с водоснабжением. Без электричества все еще остаются более 100 человек. Также сгорела единственная газонаполнительная станция «Туапсегоргаза», подтвердили ее представители СМИ.

Из-за загрязнения воздуха жителям рекомендовали не выходить из дома, использовать на улице маски, а также промывать нос, глаза и горло.

Однако беспокойство вызывает и состояние воды в Черном море, говорит куратор проекта «Прозрачный мир» Андрей Балагуров:

«К сожалению, доступных и пригодных для публикации снимков не так много, так как регулярность съемки со спутников низкая, а метеорологические устройства полной картины не дают. Но даже то, что мы видим, уже рисует неприятную картину. Есть две проблемы: загрязнение моря нефтепродуктами и выбросы в атмосферу. Видно, что нефтяное загрязнение Черного моря продолжает распространяться и менять конфигурацию. Нефтяная пленка хорошо различима у побережья уже напротив поселков Майский, Сосновый и спортлагеря "Электрон". На расстоянии около четырех километров от берега, в открытом море, также видно большое вытянутое пятно неправильной формы — оно движется вдоль береговой линии, растянувшейся уже почти на 80 км от устья реки Туапсе и дальше на северо-запад, в сторону Джубги и Архипово-Осиповки.

Ситуация с воздухом также критически сложная. На метеорологических снимках хорошо виден шлейф дыма и выбросов от пожара. Собственно, Роспотребнадзор фиксировал превышение предельно допустимой концентрации бензола, ксилола, сажи в 2-3 раза. Это чрезвычайно токсичные вещества, поражающие центральную нервную систему и кровь. Соответственно, экологи, ученые и оперативные службы единогласно предупреждают: смог и нефтяной дождь опасны. Поэтому жителям рекомендуется не открывать окна и использовать на улице респираторы».

Еще один нефтяной дождь сегодня выпал в Перми — также после атаки беспилотников и пожара на резервуарах нефтеперекачивающей станции.

Очевидцы выкладывают в соцсети фото с серо-черными разводами на одежде, автомобилях и окнах. Утром детей эвакуировали из школ из-за атаки, однако через несколько часов вернули на занятия. Роспотребнадзор Пермского края рекомендовал жителям ограничить пребывание на улице и закрывать окна при запахе гари. Однако превышения опасных веществ в воздухе ведомство пока не нашло, говорит главный редактор «Коммерсантъ-Прикамье» Максим Стругов:

«Удар беспилотника произошел не на территории Перми, а на территории Пермского муниципального округа между несколькими относительно небольшими населенными пунктами. Там нет многоэтажной застройки. Говоря про осадки, можно сказать, что действительно после попадания капель на светлые поверхности оставались темные или черные разводы. Но точно сказать, гарь это или остатки нефтепродуктов, пока нельзя. Краевые власти сообщили, что специалисты провели анализ состояния атмосферного воздуха, и, по их мнению, превышение предельно допустимой концентрации вредных веществ не установлено. Говорят, что экологическая ситуация под контролем. В центре города запах гари не чувствуется, но в других районах, поближе к месту происшествия, небольшой запах есть».

В конце марта 2026 года после налета беспилотников на Усть-Лугу черный смог был в небе над Петербургом и Ленобластью. В МЧС тогда предупреждали местных жителей о «неблагоприятных метеоусловиях, которые способствуют загрязнению атмосферы».

Александра Абанькова, Ульяна Горелова