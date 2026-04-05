Российский углерод сближают с зарубежным

Минэкономики разработало законопроект, уточняющий порядок верификации предприятиями данных о выбросах парниковых газов. Подтверждать такие сведения смогут только аккредитованные и не аффилированные с проверяемыми организации. Верификация углеродной отчетности при этом остается добровольной — изменения лишь стандартизируют подходы к ней и сближают их с международной практикой, что в будущем позволит распространить новые правила на приоритетные отрасли экономики РФ уже в обязательном порядке.

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Минэкономики разработало законопроект, который уточняет механизмы верификации (независимой проверки и оценки достоверности и объективности) данных промышленных компаний о выбросах парниковых газов. Речь идет о подтверждении информации о массе выбросов, а также исходных сведений, на основании которых она определена.

В РФ все компании с выбросами свыше 50 тыс. тонн СО2-эквивалента в год обязаны формировать отчетность о выбросах (штрафы за несоблюдение — до 500 тыс. руб.). При этом ее верификация является добровольной. Обязательна она лишь в Сахалинской области, участвующей в климатическом эксперименте по регулированию выбросов (см. “Ъ” от 4 августа 2025 года). Проверке там подлежат углеродная отчетность и данные о выполнении квоты на выбросы, установленной для конкретной организации.

Согласно законопроекту Минэкономики, добровольную верификацию данных смогут проводить юридические лица, аккредитованные в национальной системе аккредитации. При этом проверки организациями, аффилированными с проверяемыми структурами, запрещаются.

Как пояснили “Ъ” в ведомстве, законопроект донастраивает систему для повышения ее эффективности — сейчас верификация углеродной отчетности ведется на основании стандартов «с достаточно размытыми правилами».

Верификация данных понадобится в том числе для участия в международной системе компенсации и сокращения выбросов углерода авиацией CORSIA. «Все отчеты авиакомпаний о выбросах должны быть верифицированы»,— подчеркнули в министерстве, добавив, что при разработке законопроекта была учтена мировая практика: унифицированные подходы к проведению верификации описаны в международных стандартах серии ISO 14064.

Спецпредставитель губернатора Сахалинской области по вопросам климата и устойчивого развития Милена Милич отмечает, что предложенные изменения облегчат интеграцию с требованиями систем углеродного регулирования, например, CBAM ЕС и китайской ETS. По ее мнению, нововведения «повысят достоверность данных и координацию российской углеродной отчетности с международными стандартами» и «станут первым шагом к расширению обязательности механизмов верификации на приоритетные отрасли экономики в скором будущем».

Для бизнеса, говорит основатель и генеральный директор «КарбонЛаб» Михаил Юлкин, изменения вряд ли будут заметны. Законопроект, по его словам, носит скорее косметический характер: компании, которые на добровольной основе готовят отчеты о выбросах парниковых газов по международным стандартам, обычно верифицируют их либо как самостоятельные документы, либо как часть отчета об устойчивом развитии — и «никаких дополнительных законов для этого не нужно». При этом, отмечает эксперт, эта сфера все же нуждается в изменениях: у бизнеса по-прежнему нет стимулов проводить верификацию своей отчетности, а доверие к аккредитованным организациям и в целом к системе аккредитации у участников рынка сейчас, по его мнению, невысокое.

Анна Королева