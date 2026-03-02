Коэффициенты отправили в утиль

Запланированное ранее повышение коэффициентов «экологичности» к базовым ставкам экосбора планируется перенести с 2026-го на 2027 год. Соответствующий проект постановления внесен в правительство, сообщили “Ъ” в ППК «Российский экологический оператор» (РЭО). В компании пояснили, что документ уже согласован с заинтересованными ведомствами и одобрен рабочей группой по «регуляторной гильотине», в состав которой входят представители бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ Фото: Владимир Антонов, Коммерсантъ

В подготовленном Минприроды проекте постановления речь идет о коэффициентах к ставкам экологического сбора, который компании вносят в бюджет в рамках механизма расширенной ответственности производителей за товары и упаковку. Такие коэффициенты повышают итоговую сумму сбора для сложных в переработке материалов и понижают — для товаров и упаковки, произведенных из вторсырья. Чем ниже экологичность товара, тем выше коэффициент, на который умножается базовая ставка экосбора.

Проектом коэффициенты для 2026 года предложено оставить неизменными, на уровне 2025-го. Повышение, таким образом, может состояться в 2027 году.

«Заморозка» последовала за обсуждением резкого повышения как базовых ставок сбора в 2026 году, так и повышающих коэффициентов к ним, определенным для 52 групп товаров и упаковки.

Сохранение прежних коэффициентов станет компромиссом между экологическими целями государства и экономическими условиями деятельности бизнеса. «Это, в конечном итоге, поспособствует достижению национальных целей в области устойчивого развития и охраны окружающей среды без создания дополнительных барьеров для экономики,— пояснили в пресс-службе РЭО,— Сохранение значений коэффициента к ставкам экологического сбора создает предсказуемую фискальную среду, что позволяет бизнесу более точно планировать свои затраты на выполнение нормативов утилизации и инвестиционные программы в сфере переработки отходов».

«Заморозка» коэффициентов не повлияет на предстоящее повышение самих базовых ставок экосбора (споры вокруг которого в правительстве продолжаются), но даст бизнесу больше возможностей для адаптации к ужесточению требований по утилизации.

Анна Королева