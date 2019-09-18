Горнодобычу ставят в безотходное положение

Как стало известно “Ъ”, 94% всех образующихся в России отходов Минприроды предлагает больше не считать таковыми. В проекте подготовленных ведомством поправок предлагается рассматривать отходы недропользования в качестве ценного материала и использовать для ликвидации горных выработок или при строительстве. В Росприроднадзоре, однако, заявляют, что инициатива «повлечет нанесение значительного ущерба окружающей среде и бюджету РФ». Так, по экспертным оценкам, только в 2018 году компании заплатили около 2 млрд руб. за размещение 6,8 млрд тонн отходов горнодобычи, столько же средств в прошлом году поступило в рамках экологического сбора от производителей и импортеров.

Как выяснил “Ъ”, Минприроды разработало проект поправок, согласно которому большая часть отходов при горнодобыче не будет относиться к отходам. Проект документа (есть в распоряжении “Ъ”) разработан в рамках поправок ко второму чтению. Сам законопроект, вносящий изменения в законы «О недрах» и «Об отходах производства и потребления» «в целях стимулирования использования отходов недропользования», был одобрен Госдумой в первом чтении в конце мая. Впрочем, норма о том, что вскрышные и вмещающие горные породы, «используемые в соответствии с законом "О недрах"», не относятся к отходам, там не фигурировала.

В случае внесения и принятия этих поправок в отношении упомянутых отходов не будут утверждаться нормативы образования, лимиты на размещение, а площадки, на которых вскрышные породы будут временно размещаться и храниться, не будут являться объектами размещения отходов. Также в отношении вскрышных пород не будет взиматься плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плату с 1 января 2020 года предлагается обнулить и для всех остальных отходов недропользования (шламы, хвосты обогащения полезных ископаемых), «из которых осуществляется добыча полезных ископаемых и полезных компонентов».

Согласно проекту ежегодного экологического госдоклада Минприроды, в 2018 году в России образовалось 7,2 млрд тонн отходов. При этом от добычи полезных ископаемых было образовано более 6,8 млрд тонн (94,2% от общего количества образованных отходов), в основном это именно вскрышные породы. Кроме того, уже накоплено около 80–100 млрд тонн отходов недропользования, говорится в пояснительной записке к законопроекту, принятому в первом чтении. Для сравнения: в 2018 году было образовано около 70 млн тонн твердых коммунальных отходов.

В поправках говорится, что «пользователи недр при ликвидации или консервации объектов хранения отходов недропользования» обязаны осуществить приведение их в «состояние, обеспечивающее безопасность жизни и здоровья населения и охрану окружающей среды». Впрочем, подробности и критерии этого не раскрываются. В пояснительной записке отмечается, что изменения направлены на вовлечение этих отходов в оборот, например для рекультивации земель, консервации горных выработок и «строительства объектов обустройства».

Собеседник “Ъ” в правительстве сообщил, что проект поправок поступил в департамент обеспечения законопроектной деятельности. В Минприроды отказались от комментариев.

В Росприроднадзоре проект поправок не согласовали. Глава службы Светлана Радионова пожаловалась в письме (копия опубликована в одном из Telegram, в Росприроднадзоре подтвердили подлинность документа) профильному вице-премьеру Алексею Гордееву, что документ в случае его принятия «повлечет нанесение значительного ущерба окружающей среде и бюджету РФ». «Как следствие, на отходы недропользования прекращают распространяться все требования к обращению с отходами, а также полностью прекращается государственный надзор в отношении таких отходов, которые по-прежнему будут оказывать негативное воздействие на окружающую среду, несмотря на их формальное исключение из числа отходов»,— говорится в письме.

По экспертным оценкам собеседников “Ъ”, плата за размещение вскрышных и вмещающих пород за прошлый год в бюджет могла составить около 2 млрд руб. Примечательно, что собираемость экологического сбора, который платят производители и импортеры, в 2018 году также была около 2 млрд руб. Обнуление же платы за негативное воздействие на окружающую среду, по сути, является предложением о целевом инвестировании значительных сумм этого платежа, уходящего сейчас в бюджет, в перерабатывающую промышленность, говорит адвокат юридической службы «Амулекс» Дмитрий Томко, «в остальном режим оборота остальных отходов недропользования и их хранения концептуально менять авторами законопроекта не предлагается».

Зампред комитета по природопользованию и экологии ТПП РФ и научный руководитель Института экономики природопользования ВШЭ Александр Багин отмечает, что вскрышная порода обычно относится к пятому (практически неопасному) классу, «но когда ее используют для обратной засыпки карьеров выработки, то это становится объектом размещения отходов, к которому предъявляются те же требования, как и к мусорному полигону, что не совсем оправдано с точки зрения дополнительной нагрузки на предприятие». «Одно из опасений Росприроднадзора, что недобросовестные предприятия могут хоронить под видом пустой породы, подмешивая другие отходы»,— отмечает он. По мнению господина Багина, необходимо также принятие подзаконных актов, в которых будет записан госконтроль за вскрышными горными породами со стороны Роснедр, а также финансовые гарантии предприятия при дальнейшей рекультивации выработок.

Ведущий научный сотрудник отдела проблем природопользования Института географии РАН Юлия Бабина говорит, что отнесение вскрышных пород к отходам блокирует их использование в качестве стройматериалов. Она обращает внимание, что влияние извлекаемых пород на окружающую среду зависит от характеристики конкретного месторождения. «Вскрыша по составу ближе к песку, а вмещающие породы — известняк или глина, там больше рисков токсичных компонентов, возможно, даже первого класса,— объясняет профессор.— Например, отвалы золоторудных месторождений могут содержать мышьяк и другие ядовитые вещества. Также токсичные компоненты могут оставаться в породе при добыче руд цветных металлов».

Иван Блоков из «Гринписа России» соглашается, что есть вероятность вымывания различных веществ из отвалов. Так, в 2019 году департамент природных ресурсов и экологии Кузбасса выявил при добыче золота нарушения, которые привели к загрязнению реки: вскрыша складировалась на ее берегу, в некоторых местах — непосредственно в русле. Кроме того, господин Блоков обращает внимание на риск, что компания не сможет утилизировать остатки породы и эти обязанности будут возложены на государство.

Зампред комитета по экологии «Деловой России» Наталья Беляева считает, что в первую очередь законопроект «про деньги и утерю контроля». «Поэтому он встречает такое сопротивление (Росприроднадзора.— “Ъ”). Все, что годами признавали отходами и платили за это, просто исчезнет из статьи»,— говорит она. Кроме того, госпожа Беляева обращает внимание, что за исключением вскрыши из перечня отходов могут последовать инициативы по исключению и других отходов недропользования.

При этом бизнес и сейчас не всегда платит за этот вид отходов, если они используются для засыпки горных выработок в соответствии с утвержденным техническим проектом. «Плата за негативное воздействие не вносится, так как вскрышные породы используются для рекультивации выработанного пространства при добыче каменного угля»,— заявила “Ъ” председатель совета директоров АО «Колмар Груп» Анна Цивилева. Она также отметила, что ежегодно проводятся производственный контроль на содержание загрязняющих веществ в подземных и поверхностных водах, а также исследования почвы в районе горных отвалов.

Анна Васильева, Евгений Зайнуллин