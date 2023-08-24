Таймень в осадке

Минприроды опубликовало проект новых границ охранной зоны заповедника «Вишерский» (Пермский край). В ведомстве намерены защитить «уникальный природный комплекс от неблагоприятных антропогенных воздействий» и уменьшить количество «незаконных проникновений» на его территорию. Однако экологи указывают, что документ позволяет разрабатывать золотоносные месторождения на территориях, непосредственно примыкающих к заповеднику. По их словам, это может нанести ущерб биоразнообразию «Вишерского» — в частности, осадок от золотодобычи угрожает популяции краснокнижного тайменя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Минприроды опубликовало для общественного обсуждения документ, устанавливающий новые границы охранной зоны по периметру заповедника «Вишерский». Сейчас такая зона определена для заповедника только со стороны Пермского края, а северная и восточная стороны, совпадающие с границами Республики Коми и Свердловской области, охранной зоны не имеют. В пояснительной записке говорится, что «западные и северо-западные склоны горных хребтов имеют высокий заповедный статус, а посещение восточных склонов, относящихся к Свердловской области, ничем не ограничивается». Поэтому «большинство незаконных проникновений в заповедник происходит именно из Свердловской области». В ведомстве уверены, что уточнение границ охранной зоны «защитит уникальный природный комплекс и объекты заповедника от неблагоприятных антропогенных воздействий».

Государственный природный заповедник «Вишерский» — один из десяти крупнейших заповедников Европы (площадь — 241,2 тыс. га). Он образован в 1990 году. Заповедная территория расположена в северо-восточном углу Пермского края — на границе с Республикой Коми и Свердловской областью. Заповедник почти полностью охватывает верхнюю часть бассейна реки Вишеры.

Минприроды сообщило “Ъ”, что «требование об определении охранных зон по всему периметру особо охраняемых природных территорий указано в федеральном законодательстве». Отдельно в ведомстве напомнили, что «охранная зона заповедника не является заповедной территорией». Тем не менее заслуженный эколог России Всеволод Степаницкий считает, что в новом положении «дьявол кроется в деталях». Он напоминает, что министерство хочет создать новую полосу охранной зоны вдоль северной и северо-восточной границы заповедника, «а положение утвердить единое для всей охранной зоны, включая существующий участок в пределах Пермского края».

Эколог указывает, что в пределах «старой» охранной зоны расположены золотоносные месторождения. «Ранее были выданы лицензии на разработку участков недр там. Но природоохранное законодательство запрещает такие работы на территории заповедника, поэтому золото там не добывают»,— говорит он. В новом документе сохраняется запрет на разведку и разработку полезных ископаемых. Но господин Степаницкий указывает на «оговорку» в проекте положения — «за исключением проведения данных работ в пределах существующих лицензионных участков недр». «Осталось утвердить новое положение — и имеющийся на пути золотодобытчиков барьер исчезает»,— заключает эколог.

Член Экспертного совета по заповедному делу Михаил Крейндлин разделяет беспокойство коллеги. «В настоящее время в границах охранной зоны действует лицензия,— указывает эксперт.— Согласно аукционной документации, расчет запасов россыпного золота был сделан для экскаваторно-гидравлического способа добычи. Такой способ неминуемо приведет к нарушению биоразнообразия территории».

«Согласно правилам создания охранных зон отдельных категорий ООПТ, при определении ширины и конфигурации охранной зоны учитывается в том числе нахождение на территории месторождений и проявлений полезных ископаемых,— заявили “Ъ” в Минприроды.— А земельные участки, которые включены в границы охранной зоны, не изымаются у собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов». Ведомство подтвердило, что документ делает исключение для «уже существующих лицензионных участков недр», но «на территории всей остальной охранной зоны разведка и добыча полезных ископаемых будут запрещены».

В бассейне реки Велс, где новое положение допускает добычу золота, встречаются краснокнижные виды, в том числе хищная птица скопа.

Президент Союза охраны птиц Владимир Мельников отмечает, что она выбирает для гнездования деревья на возвышенностях, потому что ей необходимо «осматривать территорию». «Независимо от того, будут ли затронуты золотодобытчиками деревья или нет, птицам работы доставят беспокойство,— объясняет господин Мельников.— Процесс будет сопровождаться шумом техники, людей. Скопу это не устроит, популяция может быть потеряна».

Беспокойство по поводу редких видов высказывает и независимый эксперт в области охраны природы Дмитрий Лисицын. «В бассейне реки водится краснокнижный таймень. Золотодобыча, тем более добыча россыпного золота, навредит всем рыбам в целом,— рассказал “Ъ” господин Лисицын.— Вниз по течению будет выпадать осадок от промывки золота, будет происходить заиливание реки. Как следствие, рыбы могут перестать здесь нереститься. А отложенная ими икра будет низкого качества, так что потомство легко погибнет».

В Минприроды уверены, что новый документ «будет способствовать сохранению биологического разнообразия на стыке регионов и препятствовать браконьерству».

Также в ведомстве отмечают, что «вблизи планируемой охранной зоны нет населенных пунктов, поэтому ее юридическое оформление не вызовет негативной реакции местного населения». Общественное обсуждение проекта продлится до 25 августа.

Полина Ячменникова