Экологи надеются только на ОВОС

Отмена документа, обязывающего компании проводить оценку влияния планируемых строительных проектов на природу и учитывать при этом мнения граждан, повлечет за собой рост техногенных аварий, а также ухудшение экологической обстановки во многих регионах страны. Об этом предупреждают Всемирный фонд дикой природы (WWF) и «Гринпис России» в письме вице-премьеру Константину Чуйченко, призывая Минприроды отказаться от этой инициативы. С экологами согласны и промышленники: без такого механизма не исключена остановка инвестиционных проектов, а также растут коррупционные риски.

Положение об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду (ОВОС) может быть упразднено в рамках так называемой регуляторной гильотины. Положение об ОВОС определяет порядок проведения общественных обсуждений, а также необходимых исследований возможного влияния строительных проектов на природу (включая отказ от деятельности). Сама процедура является одним из условий проведения экологической экспертизы.

Такие планы вызвали возмущение в экологической среде. В частности, WWF и «Гринпис России» обратились к вице-премьеру Константину Чуйченко (письмо есть у “Ъ”) с предостережением: отмена ОВОС приведет к отказу от практики проведения необходимых исследований, что «повлечет за собой рост техногенных аварий и катастроф, а также ухудшение экологической обстановки во многих регионах страны». В обращении говорится, что процедура — единственный закрепленный законодательно механизм реализации прав граждан на благоприятную окружающую среду и достоверную информацию о ее состоянии: «В результате отмены ОВОС у граждан не будет возможности даже узнать о том, что рядом с ними планируют прокладывать газопровод, застраивать часть особо охраняемой природной территории, возводить мусоросжигательный завод или открывать новый полигон для хранения урановых "хвостов"».

Ведущий научный сотрудник отдела проблем природопользования Института географии РАН Юлия Бабина также говорит о возможном «произволе»: «Градостроительный кодекс не подразумевает обсуждений будущих объектов с населением — без четкого определения компании могут посчитать, что делать это теперь не нужно. Или же возникнут служебные споры по содержанию этого раздела в проектной документации, потому что будут промышленники трактовать на свой лад».

Собеседник “Ъ” в отрасли обращает внимание, что нахождение документа в перечне «под отмену» означает, что ведомство должно будет выпустить «что-то новое взамен». Минприроды просто выпустит такой же документ под новой обложкой, отмечает источник “Ъ” в другой промышленной компании. Глава комитета по экологии ТПП РФ Сергей Алексеев не исключает, что новое положение приведет к усложнению процедуры и дополнительной нагрузке для бизнеса.

В Минприроды “Ъ” заверили, что до 1 января 2021 года ведомство подготовит новый нормативный правовой акт, регламентирующий процедуру оценки воздействия на окружающую среду. До этого будет действовать старое положение.

Экологи обращают внимание, что Минприроды с 2014 года дважды разработало законопроект, повышающий роль процедуры ОВОС (см. “Ъ” от 29 ноября 2018 года) в принятии градостроительных решений, однако документ так и не был принят. В частности, ГПУ президента РФ не поддержало последний законопроект Минприроды, ссылаясь на многочисленные недостатки и разногласия (отзыв есть у “Ъ”). Экологи опасаются, что в случае отмены положения ведомство не успеет к 2021 году утвердить новый документ, поэтому они просят вице-премьера поручить Минприроды отказаться от отмены документа в рамках гильотины.

Собеседник “Ъ” в крупной промышленной компании говорит, что в ситуации, когда действующий акт будет отменен, но не будет издано нового, для бизнеса действительно существует риск, связанный с остановкой инвестиционных проектов — например, в связи с тем, что в этом случае едва ли будет возможно провести экологическую экспертизу: «Когда существует лишь общая норма закона без детализации на уровне подзаконных актов, органы власти скорее будут руководствоваться не разумным минимумом требований, обеспечивающим надлежащее качество разрешительных процедур, а желанием не брать на себя ответственность за окончательное решение. Это выльется во все новые и новые требования и замечания к представляемым материалам и ссылки на их недостаточность». Также, по его мнению, без детализации процедуры возможны коррупционные риски.

Анна Васильева