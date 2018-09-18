Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
Санкт-Петербург
Воронеж
Екатеринбург
Ижевск
Казань
Краснодар
Красноярск
Нижний Новгород
Новосибирск
Пермь
Ростов-на-Дону
Самара
Саратов
Уфа
Челябинск
Ярославль
ВОЙТИ
Регистрация
ПРОФИЛЬ
ВЫХОД
05 марта, пятница
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-Tech
Авто
Стиль
Войти в профиль
05 марта, пятница
Слушать радио
Коротко
Новости
11:17
Цена нефти Brent поднялась до $68 впервые с января прошлого года
11:03
В России за сутки выявили на 3% меньше заразившихся коронавирусом
10:49
«Аэрофлот» отрицает планы ввести платную регистрацию на рейсы
10:02
Fix Price привлечет в ходе IPO $2 млрд
11:02
Генпрокуратура Белоруссии попросила Литву выдать Тихановскую
12:44
Глава европейского бюро ВОЗ ожидает окончания пандемии в 2022 году
12:43
Василевский обновил рекорд «Тампы» по длительности сухой серии
12:41
ЕАЭС лишил 76 стран тарифных преференций
12:14
СМИ: советники губернатора Нью-Йорка занижали смертность от COVID-19 в домах престарелых
12:12
МИД Украины предлагает разрешить двойное гражданство
12:04
Китай повышает госрасходы на науку и технологические исследования
11:53
В ЕАЭС могут отказаться от одноразового пластика
11:47
Вакциной «Вектора» разрешили прививать пожилых
11:39
В Кызыле 8 марта запретят торговлю алкоголем
11:37
Сбербанк до 12 мая снизил ставки по потребкредитам
ещё
все новости
Подробно
Тема
(обновлено: 05.03.2021)
ESG-инвестирование
Все темы
Подписаться на тему
Отписаться от темы
1
Очень хорошие деньги
Как принципы ESG-инвестирования приживаются в России
1
«Мир прощупывает возможности и присматривается к этой теме»
Виктория Степаненко, заместитель директора департамента корпоративных отношений ЦБ
Цена вопроса
Завкафедрой международных финансов МГИМО Владимир Миловидов о концепции ESG
2
Комиссионные с окружающей среды
Илья Усов об аффилированности и управлении пенсионными накоплениями
Финансы позеленеют от ответственности
ЦБ научит банки учитывать ESG-риски
Во всем виноват уголь
Наталья Скорлыгина о новой экологической аргументации ОАО РЖД
Природа для региональных финансов
АКРА представило экологический рэнкинг субъектов России
3
Банки готовят к новой ответственности
Принципы ESG адаптировали для российских финансистов
Цена вопроса
Независимый финансовый аналитик Александр Головцов о зарубежных инвесторах на российском рынке
Новый рейтинг нашел себе компанию
Ответственное развитие трудно приживается на рынке
Чистый доход
На что смотрят фонды ответственного инвестирования
Архив
наглядно
Фотогалерея
Бастионы Холодной войны
Что напоминает о противостоянии
Фотогалерея
Фото дня: 4 марта
Дикая природа в Израиле, извержение вулкана в Гватемале и другие кадры
Фотогалерея
«Золотой век» дирижаблей
Основные вехи эпохи
Видео
Попытка номер десять
Прототип космического корабля от SpaceX взорвался, впервые сев на платформу
Фотогалерея
Нетронутый мир
Дикая природа в объективах фотографов “Ъ”
Фотогалерея
Товарищ президент
Жизнь и карьера Михаила Горбачева
Фотогалерея
«Золотой глобус-2021»
Как прошла 78-я церемония вручения премии
Фотогалерея
Лучшие фото за февраль
Съезды левопатриотических сил, последствия снегопада и резкого потепления в Москве и другие кадры
Фотогалерея
Акции памяти Бориса Немцова
Кадры с мероприятий в разных городах
Фотогалерея
Обострение ситуации в Армении
Кадры из Еревана
Фотогалерея
VIP-вакцинация
Политики, актеры, спортсмены и другие знаменитости, публично привившиеся от COVID-19
Предыдущий слайд
Следующий слайд
1
/
1
Спецпроекты |
все
Как попасть за границу весной 2021 года
Экономический прогноз на март
Коммерсантъ-История : почему все всегда как всегда
Карта: в каких масштабах и чем мир прививается от COVID-19
Валютный прогноз
Как будет вести себя рубль
Прогноз на 4–5 марта
Где хранить миллион
Условия по вкладам от 1 млн руб. в топ-10 банков
Самое читаемое
просмотров:
219677
Хорьки позорные
Владимир Путин на коллегии МВД начал называть вещи своими именами
просмотров:
134587
Как попасть за границу весной 2021 года
Запреты, ограничения и правила въезда для россиян в Турцию, ОАЭ, Египет, Грецию, Грузию и 30 других стран
просмотров:
120115
«Похоже, в Белоруссии началась борьба за власть»
Дмитрий Дризе — о последних заявлениях Александра Лукашенко
просмотров:
119752
Суд подумает о кадрах в МВД
Записавший видео в поддержку Навального полицейский пытается восстановиться на службе
просмотров:
96749
Цены улетели
Путешествовать самолетом стало дорого, потому что некуда
Первые лица |
все
Совладелец ПНТ Михаил Скигин об инвестиции в «Юлмарт» и модернизации терминала
Президент AB InBev Efes Дмитрий Шпаков о потреблении пива, регулировании рынка и потенциале комбучи
Глава «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров о последствиях пандемии и новых покупках
Тенденции |
все
Как принципы ESG-инвестирования приживаются в России
Как «Ростех» и Альберт Авдолян создали лидера угледобычи
Путь к персональным данным россиян прошел через Telegram
Страна
Мир
Экономика
Бизнес
Финансы
Недвижимость
Культура
Спорт
Hi-tech
Авто
Стиль
Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
FM93.6
Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия