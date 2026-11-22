Главные новости к утру 22 ноября
Никитин заявил о сложностях в логистике после ударов ВСУ по Крымскому мосту
Основные перевозки через Крымский мост удалось наладить после атак ВСУ, сообщил вице-премьер Андрей Никитин. Власти возобновили движение поездов, однако, по его словам, организовывать логистику будет «немножко посложнее», чем прежде.
Литва отвергла причастность к происшествию на границе Калининградской области, где из-за появления неопознанного объекта в небе объявили «беспилотную опасность».
Израиль может начать военную операцию против Сирии, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.
Премьер-министр Латвии Андрис Кулбергс заявил, что европейские страны уже не смогут вернуться к нормальным отношениям с Россией после завершения конфликта на Украине.
Теннисист Даниил Медведев проиграл в полуфинале итогового турнира АТР первой ракетке мира Александру Звереву из Германии.