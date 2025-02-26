Объем выпуска ESG-облигаций достиг минимума с 2020 года

По итогам 2024 года объем выпуска облигаций устойчивого развития показал снижение примерно на 63% год к году, до 53 млрд руб., следует из данных, представленных НРА на конференции «Финансовый рынок. Итоги и новые ориентиры». Это минимальный показатель с 2020 года. При этом объем выпуска социальных облигаций составил 50 млрд руб., а зеленых — 3 млрд руб.

«Мы видим, что продолжение работы по повестке устойчивого развития действительно необходимо. Это диктуется высокими темпами изменения климата в России, что влечет за собой существенные риски для промышленных компаний, ну и, конечно, необходимость обеспечения социальной стабильности»,— отметил управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин.

Вместе с тем в 2025 году объем выпуска облигаций устойчивого развития может вырасти на 32%, до 70 млрд руб., где 40 млрд руб. придется на социальные облигации, а 30 млрд.— на зеленые, следует из данных НРА.

По словам господина Гришунина, повестка устойчивого развития нацелена в первую очередь на реализацию национальных целей, обеспечение долгосрочного и устойчивого роста страны. Кроме того, регулятор все чаще обращает внимание на тему ESG.

Подробнее об этом — в материале «Ъ».