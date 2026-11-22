Беспилотники ударили по Воронежу
Воронеж был атакован украинскими беспилотниками. При ударах были повреждены два частных дома (в самом Воронеже и в одном из пригородных районов) и две легковые машины. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Предварительно никто не пострадал.
Губернатор сообщил, что здания и машины получили повреждения при падении обломков БПЛА. Где именно это произошло, он не уточнил.
Вместе с Воронежем под удар попали два района области — какие именно, не сообщается. Всего за ночь были сбиты 23 беспилотника, добавил губернатор.