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Коммерсантъ FM
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ESG в российской интерпретации

Минэкономики разработало критерии нефинансовой отчетности корпораций

Минэкономики подготовило рекомендации для крупных компаний, публикующих отчетность об устойчивом развитии (ESG). В документе описаны критерии по трем блокам показателей — экологических, социальных и управленческих. Бизнесу также предлагается показывать в такой отчетности расходы на НИОКР, объемы «устойчивых» инвестиций и долю закупок у российских поставщиков. По оценке АКРА, к концу года такую отчетность могут опубликовать две трети из 50 крупнейших российских корпораций — в основном это ориентированные на экспорт компании металлургии, химпрома и горнодобычи.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Минэкономики подготовило методологические рекомендации по составлению отчетности об устойчивом развитии — приказ ведомства опубликован на сайте. Предполагается, что внедрять их будут госкорпорации, госкомпании, а также крупный бизнес с годовой выручкой более 10 млрд руб., а также компании, размещающие облигации устойчивого развития на фондовом рынке.

В числе общих критериев компаниям рекомендовано раскрывать показатели выручки, чистой добавленной стоимости (разница между выручкой и признанными расходами), расходов на исследования и разработки, производительности труда, сумм начисленных и уплаченных обязательных платежей, а также долю закупок российских товаров и закупок у МСП, объем устойчивых (в том числе зеленых) инвестиций и вложения в проекты, связанные с достижением технологического суверенитета и структурной адаптацией российской экономики.

Помимо этого, в документе перечислены три блока желаемых властями показателей. К экологическим отнесены показатели экономической уязвимости, расхода воды, объемов отходов и выбросов. Также здесь предлагается учитывать расходы на охрану окружающей среды, на потребление возобновляемой и низкоуглеродной энергии и показатели энергоэффективности. В блоке социальных критериев рекомендовано учитывать расходы на оплату труда, численность сотрудников (в том числе инвалидов), среднюю заработную плату с разбивкой по полу, группам занятий и возрасту, расходы на мероприятия по охране труда, обучение сотрудников и участие в поддержке социальных программ, а также коэффициент текучести кадров. Наконец, в управленческом блоке такие критерии, как количество заседаний совета директоров и коэффициент их посещаемости, число членов совета директоров (в разбивке по возрасту), участие в индексах и рейтингах устойчивого развития, защита прав малочисленных народов, практики противодействия коррупции и доля женщин-руководителей в общей численности руководителей (в том числе в совете директоров или наблюдательном совете).

По оценке АКРА, до конца года подобную отчетность могут представить две трети компаний РФ из списка 50 крупнейших. Большинство таких компаний относятся к металлургической, химической, горнодобывающей отраслям, а также к электроэнергетике. В меньшей степени заинтересованы в публикации такой отчетности компании финансового сектора и машиностроения, отмечали ранее в агентстве. Отметим, что с этого года компании уже обязаны отчитываться о выбросах парниковых газов, но без требования публиковать эти данные. Эмитентами сектора устойчивых облигаций, напротив, являются в основном госбанки и компании с госучастием — суммарный объем размещений в этом году может составить 115 млрд руб., оценивали в АКРА.

Возможность учета крупным бизнесом ESG-факторов рассматривают и в Банке России: в «Основных направлениях развития финансового рынка на 2024 год и период 2025 и 2026 годов» регулятор указал, что планирует осуществлять мониторинг соблюдения участниками финансового рынка рекомендаций в области устойчивого развития (в том числе присвоения ESG-рейтингов), а по его итогам — принимать решение о целесообразности включения ряда рекомендаций в регулирование. В ЦБ готовы рассмотреть стимулирующие ESG меры для эмитентов и инвесторов, но только после оценки эффекта банковского регулирования для проектов технологического суверенитета и структурной трансформации экономики РФ.

Татьяна Едовина

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