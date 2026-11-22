За последние пять лет школы, частные лица и генпрокуроры штатов подали более 10 тыс. исков против YouTube, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Snap и TikTok. Истцы обвиняют компании в том, что функции вроде бесконечной ленты и автовоспроизведения видео вызывают у детей зависимость, депрессию и тревожность, а школам приходится нести расходы на психологическую помощь ученикам. В августе Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) уже заключила соглашение почти со всеми штатами США, согласившись выплатить $17 млрд и ограничить просмотр ленты для подростков двумя часами в день.