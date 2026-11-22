Bloomberg: YouTube выплатит $3 млрд школьным округам США по искам о зависимости
Принадлежащий Google видеосервис YouTube завершает согласование мирового соглашения с тысячами школьных округов США, по которому выплатит им около $3 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. Сделка позволит урегулировать иски, авторы которых обвиняли компанию в формировании у школьников зависимости от видеосервиса и во вреде их психическому здоровью. Вместе с тем соглашение обязывает YouTube внедрить дополнительные меры защиты подростков.
Официальное оформление договоренностей займет несколько месяцев и потребует одобрения большинства школьных округов — административных единиц, которые управляют государственными школами США, пишет агентство. В Google и среди адвокатов истцов комментировать условия соглашения отказались.
За последние пять лет школы, частные лица и генпрокуроры штатов подали более 10 тыс. исков против YouTube, Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Snap и TikTok. Истцы обвиняют компании в том, что функции вроде бесконечной ленты и автовоспроизведения видео вызывают у детей зависимость, депрессию и тревожность, а школам приходится нести расходы на психологическую помощь ученикам. В августе Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена) уже заключила соглашение почти со всеми штатами США, согласившись выплатить $17 млрд и ограничить просмотр ленты для подростков двумя часами в день.