Осужденной за шпионаж Цуркан заменили колонию принудительными работами
Экс-член правления компании «Интер РАО» Карина Цуркан, отбывающая 15-летний срок за шпионаж, добилась смягчение наказания: суд заменил ей оставшуюся часть заключения в колонии на принудительные работы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.
Соответствующее постановление было принято 18 ноября после повторного обращения осужденной — первая ее попытка добиться такого решения в мае 2026 года закончилась прекращением производства. На данный момент вердикт еще не вступил в законную силу и может быть оспорен.
Карина Цуркан была задержана в Москве летом 2018 года — по подозрению в передаче секретной информации о поставках электроэнергии на восток Украины молдавской Службе информации и безопасности. В конце 2020 года Мосгорсуд назначил ей 15 лет колонии общего режима, а также постановил конфисковать в пользу государства 656 млн рублей, изъятых при обысках.
Позднее по инициативе Генпрокуратуры приговор был ужесточен. Апелляционная инстанция поддержала требование надзорного ведомства засчитывать время пребывания Цуркан в следственном изоляторе из расчета день за день. Адвокаты пытались оспорить это решение, однако Верховный суд РФ оставил кассационную жалобу защиты без удовлетворения.