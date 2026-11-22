США ограничили внеслужебные контакты своих военных с армией Канады
Пентагон разослал служебную записку с просьбой к сотрудникам ограничить социальные и неформальные контакты между американскими военнослужащими и их канадскими коллегами. Об этом сообщил сенатор Майк Раундс. Распоряжение было опубликовано во время затяжного кризиса в отношениях двух стран — и The New York Times назвала директиву очередным признаком ухудшения отношений между союзниками, которое началось после возвращения Дональда Трампа в Белый дом.
Господин Раундс, которому дали ознакомиться с содержанием служебной записки, рассказал, что она не вносит изменений в официальную военную деятельность двух стран. Но ее предназначение заключается в том, чтобы отбить охоту к неформальным контактам между военнослужащими.
Власти Канады знают о директиве. Министр обороны Канады Дэвид Макгинти сообщил, что она не окажет существенного влияния на военное сотрудничество между двумя странами.
О том, что глава Пентагона Пит Хегсет поручил ограничить взаимодействие вооруженных сил двух стран, первой сообщила The Washington Post, однако тогда было неясно, как именно США решили ограничить сотрудничество с Канадой. Представитель Пентагона Шон Парнелл говорил, что директива не затронет обмен разведданными, и страны продолжат сотрудничать в НАТО и совместном Командовании воздушно-космической обороны Северной Америки.