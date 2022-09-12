Устойчивость выходит из моды

Объем зеленых и социальных кредитов в банковском секторе РФ достиг 1,2 трлн руб., утроившись год к году, но до 90% роста произошло в прошлом году. После начала военных действий на Украине ситуация изменилась. В условиях экономической нестабильности и ограничений на работу с международными рынками интерес к ESG-инструментам упал. Впрочем, эксперты и участники рынка рассчитывают на некоторое оживление в будущем: ESG-повестку продолжают поддерживать регуляторы, а бизнес постепенно адаптируется к новым реалиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с обзором ESG-банкинга за первое полугодие, подготовленным «Эксперт РА». Согласно документу, по сравнению с первым полугодием 2021 года объем кредитования ESG-проектов вырос втрое — с 400 млрд до 1,2 трлн руб. В повестке стали активнее участвовать средние и небольшие банки, отмечают авторы исследования. Так, на долю системно значимых кредитных организаций приходится по итогам отчетного периода 91% портфеля зеленых и социальных кредитов, что на 5 процентных пунктов ниже, чем годом ранее, говорится в исследовании. Однако после начала военных действий на Украине, спровоцировавших новый резкий виток экономического и финансового кризиса в России, актуальность ESG-повестки резко упала.

ESG — экологическое, социальное и корпоративное управление. Около трети ESG-кредитования приходится на энергетику, транспорт (электрический и на газомоторном топливе) занимает 23%. По 13% приходится на утилизацию отходов, металлургическую и горнодобывающую промышленность. Прочие отрасли насчитывают около 17% — это ЖКХ, химическая промышленность и удобрения, строительство и фармацевтика.

На фоне потери доступа к международным рынкам и инвесторам интерес заемщиков к ESG-кредитованию серьезно снизился, отмечает исполнительный директор Центра финансовых консультаций Газпромбанка Максим Худалов. Около 90% отмеченного в исследовании роста пришлось на второе полугодие прошлого года, в январе—июне 2022 года он едва ли превышал 2–4%, полагает эксперт. «Рост в первом полугодии обеспечили продолжение реализации ранее начатых ESG-инициатив, которые было невыгодно завершать преждевременно, и пул новых проектов тех компаний, которые уже успели адаптироваться к новым реалиям и определили для себя актуальность ESG-повестки»,— уточняет директор Центра устойчивого развития Школы управления «Сколково» Елена Дубовицкая.

Причем стагнация наступила еще до того, как сегмент получил заметное развитие. «Доля кредитов, направленных банками на проекты, полностью соответствующие национальной таксономии зеленых проектов, не превышает 1%, причем основную их часть составляют кредиты, направленные на экологичный транспорт и зеленую энергетику»,— поясняет глава группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков.

Банки подтверждают спад спроса на ESG-кредитование, хотя и рассчитывают на восстановление сегмента. «В связи с международной ситуацией» инструменты ответственного финансирования уступили место более актуальным краткосрочным приоритетам компаний, признает руководитель дирекции корпоративного бизнеса Росбанка Алексей Иевлев, но «в последнее время началось постепенное оживление рынка, в особенности возрос интерес к выпуску ESG-облигаций».

Крупнейшие банки России еще в начале весны декларировали, что пока не отказываются от ESG-стратегий. По словам господина Иевлева, «несмотря на все произошедшие изменения», у направления есть стимул, не утративший актуальность: требования зарубежных потребителей, в том числе азиатских, встроенных в международные цепочки поставок. «Это будет подталкивать компании уделять фактору ESG существенное внимание в будущем»,— полагает банкир.

Долгосрочный запрос на переход к устойчивой модели развития сохраняется и у участников рынка, и у органов власти, утверждают в Сбербанке. Действительно, ЦБ РФ продолжает заявлять о стратегической важности ESG-повестки. По прогнозам Максима Худалова, во втором полугодии объем ESG-кредитов может показать рост на 10–15%, но прошлогодних темпов роста ожидать точно не стоит.

Полина Трифонова