Bild: ФРГ изменила план переброски войск в Литву из-за России
Бундесвер изменил план переброски войск на учения Grand Eagle 26. Вместо того, чтобы отправить силы 10-й танковой дивизии в Литву колонной по дорогам через Польшу, технику решили доставить по железной дороге. Причиной тому стали опасения спровоцировать Россию открыто движущимися колоннами немецких танков на пути к восточному флангу НАТО, сообщает Bild со ссылкой на источники.
Решение было принято после консультаций внутри Североатлантического альянса, пишет газета. «Возможная смена вида транспорта не является чем-то необычным и должна отрабатываться, поскольку она должна быть возможной и в случае реального кризиса»,— прокомментировали решение в Министерстве обороны ФРГ.
Как писала Spiegel, Германия перебрасывала через Польшу более 2 тыс. военнослужащих, а также около 50 гусеничных и 650 колесных машин. Учения начались 6 ноября и будут продолжаться до 3 декабря. Среди задач учений — отработка переброски войск и боевой техники из Германии на восточный фланг НАТО по суше, воздуху и морю, а также проверка боевой готовности и взаимодействия союзников.