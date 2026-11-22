Решение было принято после консультаций внутри Североатлантического альянса, пишет газета. «Возможная смена вида транспорта не является чем-то необычным и должна отрабатываться, поскольку она должна быть возможной и в случае реального кризиса»,— прокомментировали решение в Министерстве обороны ФРГ.