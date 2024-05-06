ESG подбирают кадры

В России появится профессиональный стандарт специалиста по устойчивому развитию — его разработал Минтруд. По замыслу ведомства, он будет использоваться работодателями при формировании трудовых обязанностей таких работников и разработке соответствующих образовательных стандартов. Хотя опросы компаний подтверждают спрос на ESG-специалистов, эксперты выражают сомнение в том, насколько предписанные долго готовившимся профстандартом навыки будут востребованы на рынке труда на фоне некоторого изменения отношения бизнеса к ESG-повестке из-за санкций и «разворота на Восток».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Минтруд подготовил профессиональный стандарт специалиста по устойчивому развитию — документ размещен на портале regulation.gov.ru. По Трудовому кодексу профстандарт — это характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления им определенного вида деятельности. В РФ активная разработка профстандартов началась после 2012 года — до этого основой системы описания квалификаций являлся обновляемый в среднем раз в 15 лет единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий. По мере развития экономики установленные требования устаревали и возникла потребность в новом каталоге профессиональных умений. По замыслу Минтруда, профстандарты должны в перспективе стать еще и основой для разработки стандартов образования всех уровней. Всего с 2012 года ведомство совместно с работодателями разработало и утвердило более 1,5 тыс. профессиональных стандартов.

В профстандарт специалиста по устойчивому развитию входят четыре обобщенные трудовые функции: «оценка текущего состояния устойчивого развития в организации, на производстве, на территории», «системное управление устойчивым развитием и социальной ответственностью», «экспертиза и аудит устойчивого развития» и «стратегическое управление устойчивым развитием и социальной ответственностью». Позиции, которые смогут занимать соответствующие стандарту специалисты,— оценщики и эксперты, аналитики систем управления и организаций, офис-менеджеры, руководители. Профстандарт будет использоваться работодателями при определении кадровой политики и формировании трудовых обязанностей работников и может применяться при разработке федеральных образовательных стандартов и программ.

Исполнительный директор Национальной сети Глобального договора ООН в России Наталья Дорпеко отмечает, что сейчас у бизнеса в РФ нет единого понимания концепции устойчивого развития, что приводит к различным ожиданиям от специалистов по ее продвижению. «Формирование профстандарта крайне актуально в рамках реализации национальной повестки устойчивого развития»,— говорит эксперт. Как подтверждает источник “Ъ” в крупной промышленной компании, с 2022 года отношение к повестке устойчивого развития изменилось — многие предприятия теперь находятся под санкциями и вынуждены ориентироваться на иные требования, существующие на азиатских рынках. «Стандарт, очевидно, создавался какое-то время, и насколько он соответствует требованиями текущей ситуации, большой вопрос»,— отмечает он.

По данным опроса компаний, проведенного Ассоциацией менеджеров, более трети из них (36%) сообщили о том, что на рынке труда РФ отсутствуют квалифицированные кадры в области устойчивого развития. От таких работников респонденты ждут прежде всего интеграции принципов устойчивого развития в процессы компании (91%), отслеживания внешних факторов и трендов (85%), формирования ESG-стратегии (82%), анализа эффективности реализованных проектов (73%) и создания нефинансовой отчетности (68%; см. “Ъ” от 24 октября 2023 года). Возможное несоответствие долго разрабатываемых профстандартов изменившимся требованиям рынка при этом — общая проблема их подготовки. Как отмечает директор платформы hh.ru по связям с госорганами Виталий Терентьев, с учетом нынешнего темпа развития экономики трансформация требований работодателей к сотрудникам приобретает все большую волатильность. «Даже когда мы говорим о "твердых навыках", которые составляют суть любой профессии, необходимо понимать, что они трансформируются за несколько лет. Поэтому пересматривать профстандарты необходимо регулярно, по крайней мере — раз в пять лет»,— отмечает он.

Как отмечает профессор Института образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, «хотя по задумке стандарты должны были пересматриваться каждые пять лет, фактически на это уходит больше времени». Кроме того, чтобы выпускники вузов были востребованы на рынке труда, образовательные стандарты должны опережать требования работодателей. «Без этого мы будем выпускать специалистов с устаревшими навыками. Пока в РФ образовательные программы зачастую не соответствуют даже уже существующим профстандартам»,— отмечает эксперт.

Анастасия Мануйлова