Власти Калифорнии не исключили возбуждения уголовного дела в отношении Nvidia
Калифорния расследует возможные уголовные нарушения со стороны Nvidia, сообщил генпрокурор штата Роб Бонта Bloomberg. По его словам, компания или ее бывший глава Дженсен Хуанг могли нарушить сразу несколько законов, если вводили инвесторов и общественность в заблуждение о продажах чипов в Китай.
Расследование деятельности Nvidia находится на ранней стадии, сказал господин Бонта. Прокуратура Калифорнии в четверг направила компании требование предоставить информацию, необходимую для следствия. Он отметил, что возможные преступления могут быть никак не связаны с романом экс-гендиректора с предполагаемой шпионкой из Китая Элис Хуанг.
Согласно законам Калифорнии, за умышленное введение инвесторов в заблуждение и мошенничество с ценными бумагами господину Хуангу может грозить до пяти лет тюрьмы. Саму компанию, как объяснил Роб Бонта, в случае доказанной вины могут принудить вернуть всю прибыль, полученную от незаконных продаж, а также ввести судебный запрет на подобные практики в будущем