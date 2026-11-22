Согласно законам Калифорнии, за умышленное введение инвесторов в заблуждение и мошенничество с ценными бумагами господину Хуангу может грозить до пяти лет тюрьмы. Саму компанию, как объяснил Роб Бонта, в случае доказанной вины могут принудить вернуть всю прибыль, полученную от незаконных продаж, а также ввести судебный запрет на подобные практики в будущем