Объем выпущенных ESG-облигаций на рынке РФ вырастет на 50% в 2023 году

Объем размещенных ESG-облигаций по итогам 2023 года составит 115 млрд руб., заявил директор группы оценки рисков устойчивого развития Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Владимир Горчаков на бизнес-завтраке, организованном ИД «Коммерсантъ». По его словам, с учетом сегмента национальных и адаптационных проектов сектора устойчивого развития Московской биржи объем выпуска превысит 160 млрд руб. Это на 50% больше объема выпуска прошлого года, но меньше, чем в рекордном 2021 году.

При этом, как уточнил господин Горчаков, утверждение документа о социальной таксономии, которое запланировано до конца 2023 года, будет иметь ограниченное влияние на рынок облигационных займов. «При прочих равных условиях эмитенты, которые работают на рынке, будут склонны смотреть прежде всего на национальные стандарты. Высока вероятность, что эмитенты будут более тщательно отбирать проекты, проходить необходимые процедуры верификации, но в отсутствии льгот это может быть определенного рода ограничением для рынка с точки зрение объемов, чем стимулом»,— рассказал господин Горчаков.

Таксономия социальных проектов — национальный стандарт по социальным финансовым инструментам, который разработал ВЭБ.РФ совместно с Минэкономики. Ее основная цель — определить, что может относиться к социальным проектам, и привлечь в них инвестиции, способствуя решению общественных проблем. Таксономия в сфере «зеленых финансов» была принята в России в сентябре 2021 года.