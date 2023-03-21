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Коммерсантъ FM
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40% компаний в России сократили финансирование ESG-политики

Решение о сокращении финансирования ESG (политики социальной ответственности и устойчивого развития) в 2022 году приняли 40% российских компаний, следует из опроса группы «Михайлов и партнеры». О планах скорректировать ESG-стратегию в 2023 году сообщили 52% компаний.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

ESG-стратегии внедряют компании для решения экологических, социальных и управленческих проблем. Е (environmental, экологические критерии) определяют, насколько компания заботится об окружающей среде. S (social, социальные критерии) отражают отношение компании к персоналу, поставщикам, клиентам и партнерам. G (governance, управленческие критерии) связаны с эффективностью руководства, обоснованностью оплаты труда руководителей, правами акционеров и коррупцией.

По результатам опроса 17 тыс. респондентов «Михайлов и партнеры» выяснила, что 55% российских компаний в настоящее время не готовы привлекать своих сотрудников к планированию ESG-инициатив. При этом 84% респондентов сообщили, что в их компаниях проводятся образовательные мероприятия, где рассказывается о современных тенденциях в ESG-сфере, а также внутрикорпоративных инициативах и ESG-программах.

Корректировать цели в области устойчивого развития и пересматривать ESG-стратегии намерены 52% компаний. Почти 70% компаний, которые делают отчеты об устойчивом развитии, в 2023 году продолжат их заверять. 70% компаний считают главным направлением ESG социальное и концентрируют внимание именно на нем. Окружающая среда занимает второе место — ее отметили 62%.

В исследовании указывается, что в условиях, когда западные рынки капитала недоступны для российского бизнеса, а зарубежные рейтинговые агентства приостановили сотрудничество с компаниями из РФ, корпорации перестроили свою ESG-активность и стали ориентироваться на отечественные рейтинги, метрики и верификаторов отчетности.

Кроме того, изменились и приоритеты в проектах компаний по направлениям: фактор S по значимости обошел аспект E. Аспекту S внимание уделяют 74% компаний, Е — 62%, G — 40%. Аналитики прогнозируют появление новых проектов и методик по социальному направлению: описания процессов оценки воздействия на права человека, программ по обеспечению инклюзии и поддержки сотрудников с инвалидностью, увеличения числа проектов сотрудничества с локальными сообществами в регионах присутствия бизнеса.

Милена Костерева

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