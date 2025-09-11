Сбер сменил вице-президента по ESG

Новым вице-президентом по устойчивому развитию (ESG) Сбера назначена Марина Булова. Об этом сообщила пресс-служба кредитной организации. С 2020 года эту должность занимала Татьяна Липская.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марина Булова

Фото: Сбер Марина Булова

Фото: Сбер

«В новой роли она будет отвечать за стратегическое управление и развитие ESG-направления, создание кросс-функциональной синергии внутри Группы и монетизацию ESG-продуктов»,— уточнили в компании.

Марина Булова более 20 лет работала в международной нефтесервисной компании Schlumberger. В ней она курировала ESG-повестку и стала ключевым архитектором направления. Кроме того, госпожа Булова разработала первую в отрасли методологию расчета углеродного следа на основе искусственного интеллекта, пишет пресс-служба.

«Вместе мы можем превратить климатические, социальные и управленческие вызовы в возможности, формируя спрос на ESG-решения и инновации и задавая стандарт устойчивого лидерства для наших клиентов и партнеров»,— прокомментировала вступление в должность Марина Булова.

Первый зампред правления Сбера Александр Ведяхин выразил уверенность в том, что опыт и экспертиза госпожи Буловой позволят компании усилить и вывести ESG-повестку на новый уровень.