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01 июля, понедельник
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Новости
16:03
Опубликован первый материал Ивана Голунова после освобождения
20:07
Навальный получил 10 суток ареста за участие в акции в поддержку Голунова 12 июня
21:38
Полиция Гонконга прогнала протестующих из парламента с помощью слезоточивого газа
16:09
МИД РФ предложил обменять Ярошенко на заключенного в РФ американца
16:23
Страховку по вкладам расширят
21:55
«Зенит» расторг контракт с Маркизио
21:26
Бывшего главу банка «Тройка» экстрадировали из Черногории в Россию
20:55
ЦИК заявил о давлении местных властей на 10% избиркомов Санкт-Петербурга
20:43
Навальный нашел у семьи депутата Мосгордумы недвижимость на 5,7 млрд рублей и австрийский бизнес
20:23
Олег Шеин пошел на выборы губернатора Астраханской области самовыдвиженцем
19:45
Электромобили составили почти половину продаваемых в Норвегии машин
19:27
Оператор «Платона» стал одним из претендентов на обслуживание всех дорожных камер
19:10
Российские миллиардеры за полгода стали богаче на $37 млрд
18:51
Бердыев больше не является совладельцем ФК «Рубин»
18:29
В Гонконге протестующие захватили парламент
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(обновлено: 01.07.2019)
Пытки заключенного Евгения Макарова
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Сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке
Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СКР на ярославскую ИК-1
1
Фигурант дела «Сети» не убедил ВС в своей полезности
Суд отказался пересматривать приговор Игорю Шишкину
3
«Было важно идентифицировать сотрудников, участвовавших в "воспитательной" работе»
Как «Общественный вердикт» смог добиться расследования избиения в ярославской ИК-1
4
Руководство колонии взяли за пытки
Задержаны бывший начальник ярославской ИК-1 и его заместитель
8
Пытки требуют статьи
Член СПЧ Игорь Каляпин о том, почему в Уголовный кодекс следует включить издевательства силовиков над людьми
Заключенный исчез после избиения
СКР по Ярославской области проверит очередную жалобу на пытки в колонии
3
Заключенный и тюремщик встретились в суде
Арестован 15-й участник пыток Евгения Макарова в ярославской колонии
1
Ярославль отягчается Угличем
Правозащитники готовят новые жалобы на издевательства над осужденными в учреждениях ФСИН
Дураков и в Ярославлях немало
В области идет проверка очередного заявления от заключенного о пытках
2
ФСИН хочет устранить слепые зоны
Ведомству России нужно 16,5 млрд руб. на обеспечение исправительных учреждений системами слежения
1
Пытки влезут в тиски закона
Омбудсмен Татьяна Москалькова предложила закрепить это понятие в российских нормативных актах
Свидания с защитником под охраной
Представитель осужденного Евгения Макарова требует от колонии обеспечить конфиденциальность встреч
В деле о пытках в ярославской колонии прибавилось фигурантов
Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте тюремщиков
Пытки в ярославской колонии стали предметом нового уголовного дела
СКР отреагировал на очередное видео с издевательствами в ИК-1
«К сожалению, в этом документе немного конкретики»
Глава фонда «Общественный вердикт» — о предоставлении госзащиты Евгению Макарову
2
ФСИН обещает победить пытки видеорегистрацией
А правозащитники предлагают бороться с закрытостью ведомства
1
Избитый в ярославской колонии боится быть убитым
Осужденный Евгений Макаров опасается расправы после публикации видео его пыток
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Экономика
Бизнес
Финансы
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Авто
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия