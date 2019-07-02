СКР расследовал дело о пытках в ярославской колонии

Центральный аппарат Следственного комитета России (СКР) завершил следственные действия по резонансному уголовному делу о пытках экс-заключенного ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1) Евгения Макарова. Обвиняемые — 15 бывших сотрудников исправительного учреждения, включая врио начальника и двух его заместителей,— начали знакомиться с материалами следствия. Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова, представляющая интересы потерпевшего, рассчитывает, что судебный процесс начнется уже в сентябре. Одного из обвиняемых, бывшего замначальника оперативного отделения ИК-1 Сергея Ефремова, будут судить отдельно, как заключившего соглашение о сотрудничестве со следствием.

О завершении расследования уголовного дела о пытках Евгения Макарова в ИК-1 “Ъ” рассказала его адвокат Ирина Бирюкова. Сейчас, по ее словам, бывшие сотрудники УФСИН по Ярославской области, обвиняемые в превышении должностных полномочий с применением насилия (ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса РФ), знакомятся с материалами следствия. Уголовное дело в отношении одного из них — бывшего заместителя начальника оперативного отделения колонии Сергея Ефремова — было выделено в отдельное производство. Суд рассмотрит его отдельно, поскольку обвиняемый признал вину и сотрудничал со следствием. Сергей Ефремов был одним из первых арестованных по делу, Заволжский районный суд Ярославля заключил его под стражу 25 июля 2018 года, спустя пять дней после начала расследования.

Руководство колонии — бывший врио начальника Дмитрий Николаев и его заместители Игит Михайлов и Иван Калашников — своей вины, по словам госпожи Бирюковой, не признают. Стоит отметить, что они содержатся под домашним арестом, тогда как остальные фигуранты находятся в СИЗО. Также не признал вину старший оперуполномоченный оперативного отдела колонии Сипан Мамоян. Кроме того, часть экс-тюремщиков, по словам госпожи Бирюковой, «сидят на 51-й» (ст. 51 Конституции РФ гарантирует право не свидетельствовать против себя).

Уголовно-процессуальное законодательство не предусматривает ограничений во времени для ознакомления с материалами уголовного дела, но следствие пообещало препятствовать намеренному затягиванию, рассказала “Ъ” адвокат.

В отдельное производство из основного дела был выделен материал о массовом избиении заключенных в коридоре ИК-1, снятом на видео 29 ноября 2016 года. СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК (превышение должностных полномочий с применением физического насилия и спецсредств) 24 августа 2018 года, после публикации записи в «Новой газете». В ролике продемонстрировано, как заключенных прогоняют через строй сотрудников колонии, а те их бьют. «Суслики бегут. Плохо бегут. Надо поторопить»,— комментируют тюремщики, избивая осужденных. Изначально этот эпизод (по нему проходят сотрудники ИК-8 Сардор Зиябов и Дмитрий Никитенко, оба арестованы) был объединен в одно производство с материалом о пытках Евгения Макарова летом 2017 года, с которого и началось расследование уголовного дела.

Возбуждения дела в отношении сотрудников ИК-1 «Общественный вердикт» добивался сразу после избиения Макарова, но следователь Родион Свирский 10 августа 2017 года вынес отказное постановление. Дело было возбуждено только год спустя, 20 июля 2018 года, после публикации в «Новой газете» записи, снятой на видеорегистратор одного из тюремщиков. На видео более полутора десятков сотрудников колонии 10 минут избивали Евгения Макарова. Как впоследствии сообщала «Новая газета» со ссылкой на протоколы допросов обвиняемых сотрудников УФСИН, «воспитательную работу» с заключенным поручил провести врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев. Процесс якобы был заснят на видеорегистратор, чтобы проверить выполнение его указаний.

Сам Евгений Макаров, осужденный в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вышел на свободу 2 октября 2018 года. По словам Ирины Бирюковой, он пока не нашел работу, занимается спортом и лечит сломанную ногу.

Александр Тихонов, Ярославль