Избитый заключенный вернулся за решетку В день апелляции на приговор экс-сотрудникам ИК-1 по делу о пытках задержан потерпевший

Бывший заключенный исправительной колонии №1 Ярославля (ИК-1) Евгений Макаров, проходивший потерпевшим по уголовному делу о пытках, вновь задержан. По данным местных СМИ, его подозревают в причастности к кражам велосипедов. Это не первый случай столкновения Макарова с правоохранительными органами после освобождения из колонии — в 2019 году его помещали под арест за нарушение административного надзора. Задержание экс-заключенного совпало с началом рассмотрения Ярославским областным судом апелляции на приговор избившим его экс-сотрудникам ИК-1.

О задержании Евгения Макарова, жестоко избитого сотрудниками ИК-1 летом 2017 года, первым сообщило издание Regnum. В момент выхода публикации Ярославский областной суд начал рассматривать жалобу правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) на приговор экс-сотрудникам УФСИН, пытавшим Макарова. 19 ноября 2020 года Заволжский районный суд Ярославля оправдал руководство ИК-1, обвинявшееся в организации пыток Макарова, но вынес обвинительный приговор исполнителям преступления. Адвокат «Общественного вердикта» Ирина Бирюкова, представляющая интересы Макарова, подтвердила “Ъ” задержание клиента, но уточнила, что не в курсе обстоятельств дела.

По данным Regnum, Макаров подозревается в причастности к краже велосипедов в составе группы лиц. “Ъ” не удалось получить оперативный комментарий УМВД России по Ярославской области. Ирина Бирюкова в своем Telegram-канале отмечает: странно, что информация о задержании Евгения Макарова «появилась именно в день апелляционного рассмотрения жалоб на приговор, который не должен существовать в принципе, как сказал об этом сейчас представитель гособвинения в суде».

«Действия Евгения Макарова, законные или незаконные, это его ответственность. Что не снимает ответственности сотрудников, пытавших его в классе воспитательной работы в исправительной колонии»,— заключила она.

Евгений Макаров, осужденный в 2012 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, вышел на свободу 2 октября 2018 года. До 2021 года он находился под административным надзором. 16 июля 2019 года суд арестовал бывшего заключенного на 10 суток за нарушение правил административного надзора из-за того, что его не было дома в 23 часа. Уголовное дело об избиении Макарова было возбуждено в июле 2018 года после публикации видео в «Новой газете».

Александр Тихонов, Ярославль