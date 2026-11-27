Минобороны России сообщило об ударе по «Термопласту» в Хмельницкой области
Российские вооруженные силы ночью нанесли удары по объектам транспортной инфраструктуры и военной промышленности на Украине, в том числе по производящему БПЛА заводу, сообщило Минобороны РФ. Также были атакованы электроподстанция и судно с военными грузами.
Удары были нанесены беспилотниками, уточнили в министерстве. В числе пораженных целей:
промпредприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве БПЛА;
в Запорожье — завод «МПКА-Украина», поставляющий электротехническую продукцию для ВСУ, и объект транспортной инфраструктуры;
две электроподстанции в городе Кривом Роге Днепропетровской области и в Житомире;
логистический центр в населенном пункте Белая Церковь в Киевской области, где хранили компоненты для ракетного топлива;
четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные в перевозке вооружения;
сухогруз в акватории Черного моря юго-западнее Одессы, доставлявший грузы военного назначения.