промпредприятие «Термопласт» в населенном пункте Летичев Хмельницкой области, задействованное в производстве БПЛА;

в Запорожье — завод «МПКА-Украина», поставляющий электротехническую продукцию для ВСУ, и объект транспортной инфраструктуры;

две электроподстанции в городе Кривом Роге Днепропетровской области и в Житомире;

логистический центр в населенном пункте Белая Церковь в Киевской области, где хранили компоненты для ракетного топлива;

четыре железнодорожных локомотива в Кривом Роге, Першотравенске и Богдановке Днепропетровской области, задействованные в перевозке вооружения;