Сотрудников колонии обвинили не только в избиениях, но и в прослушке Фонд «Общественный вердикт» пожаловался в СКР на ярославскую ИК-1

Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» Ирина Бирюкова попросила Следственный комитет (СКР) возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками ярославской исправительной колонии №1 (ИК-1). При ознакомлении с материалами дела о пытках экс-заключенного Евгения Макарова она нашла файлы, свидетельствующие о тайной прослушке ее встреч с подзащитными. Правозащитники уведомили о находке Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), который в декабре прошлого года коммуницировал жалобу о массовом избиении в ИК-1.

Расшифровки и аудиозапись переговоров адвоката Ирины Бирюковой с заключенными ИК-1 юристы «Общественного вердикта» обнаружили при ознакомлении с материалами уголовного дела о пытках Евгения Макарова. Об этом правозащитный фонд сообщает на своей странице в Facebook. В материалах дела четыре файла: аудиозапись встречи госпожи Бирюковой с заключенным Макаровым после перенесенных им пыток летом 2017 года и расшифровка ее переговоров с тем же господином Макаровым, а также осужденными Русланом Вахаповым и Иваном Непомнящих 24 апреля 2017 года. Адвокаты предполагают, что эти файлы пересылались по электронной почте.

Осужденные Вахапов, Макаров и Непомнящих, по данным фонда, были избиты спецназом ФСИН и сотрудниками ИК-1 во время «обысковых мероприятий» 21 апреля 2017 года.

В «Общественном вердикте» отмечают, что адвокаты Ирина Бирюкова и Яков Ионцев 24 апреля 2017 года приехали в колонию для опроса заключенных и фиксации травм после их избиения. «Юристов долгое время не пускали в колонию, а затем пропустили только Бирюкову. Она смогла встретиться с Вахаповым, Непомнящих и Макаровым, опросить их и зафиксировать телесные повреждения. Встреча проходила в помещении для проведения краткосрочных свиданий. Администрация колонии поставила условие "Или так, или встречи не будет"», — говорится в сообщении фонда.

Беседа госпожи Бирюковой с Евгением Макаровым летом того же года проходила в комнате для краткосрочных свиданий. В «Общественном вердикте» отмечают, что администрация колонии не позволила ей беседовать с заключенным в специальной адвокатской комнате. Опрос пришлось проводить через специальный телефон. «В самом начале аудиозаписи звучит голос, предположительно, оперативного сотрудника Сипана Мамояна (арестован в ноябре прошлого года по делу о пытках Макарова.— “Ъ”), который говорит: "Макар, адвокат". После этого, оперативник что-то обсуждает с другим фсиновцем. То, что в начале записи оперативник говорит о цели записи, свидетельствует о намеренности прослушки»,— утверждают в «Общественном вердикте».

Правозащитники уведомили о прослушке ЕСПЧ, который в декабре прошлого года коммуницировал жалобу заключенных Руслана Вахапова, Евгения Макарова и Ивана Непомнящих на массовое избиение в ИК-1. В УФСИН по Ярославской области отрицали факт избиения осужденных, заявляя, что в тот день в колонии проводился плановый обыск. Ирина Бирюкова попросила СКР возбудить уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками колонии.

По словам госпожи Бирюковой, найденные факты свидетельствуют о том, что прослушка велась намеренно, «а перенос встречи в комнату краткосрочных свиданий и стенограммы этих встреч подтверждают факт преступления».

Пресс-секретарь УФСИН по Ярославской области Анна Частухина отказалась комментировать “Ъ” возможную прослушку переговоров заключенных с адвокатом, сославшись на то, что идет следствие по делу о пытках.

«Дело Ирины Бирюковой — это тот редкий случай, когда доказательства прослушки добыты самим следствием в рамках работы по делу о пытках Евгения Макарова. Теперь мы видим то, о чем все знают, но никто не может доказать. Это очень важный кейс, другой возможности обратить внимание на эту проблему может не быть»,— заявил представитель Ирины Бирюковой, эксперт «Общественного вердикта» Александр Брестер.

Александр Тихонов, Ярославль