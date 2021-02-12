Судья приоткрыл совещательную комнату

Адвокат правозащитного фонда «Общественный вердикт» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов) Ирина Бирюкова требует отменить оправдательный приговор руководству исправительной колонии №1 (ИК-1) Ярославля по делу о пытках из-за нарушения судьей тайны совещательной комнаты. Записи из суда, которые ей предоставили по адвокатскому запросу, свидетельствуют, что в день вынесения приговора в совещательную комнату к судье Сергею Лупанову заходили его секретарь, гособвинитель и администратор суда. Госпожа Бирюкова отмечает, что это безусловное основание для отмены приговора и пересмотра дела в другом составе суда.

На опубликованной «Общественным вердиктом» в пятницу 30-секундной видеозаписи из здания Дзержинского районного суда Ярославля, в котором проходил выездной процесс Заволжского районного суда по делу о пытках в ИК-1, видно, как 19 ноября 2020 года (день вынесения приговора) судья Сергей Лупанов заходит в совещательную комнату в сопровождении администратора Дзержинского суда. Затем к судье поочередно заходят и выходят его секретарь, гособвинитель, а затем снова администратор. Правозащитники отмечают, что дольше всех — около 40 минут — в совещательной комнате находилась прокурор. После этого судья Лупанов вышел в зал заседаний провозглашать приговор и оправдал бывшего врио начальника колонии Дмитрия Николаева и его заместителя Игита Михайлова в связи с отсутствием события преступления. В отношении 11 других фигурантов—экс-сотрудников колонии суд вынес обвинительный приговор.

«По закону до оглашения приговора судья не имеет права ни с кем контактировать, тем более с непосредственными участниками процесса — секретарем и представителем гособвинения. Более того, в совещательную комнату заходил администратор Дзержинского суда, а в "ярославском деле" он совершенно постороннее лицо»,— заявляют правозащитники, констатируя, что «тайна совещательной комнаты была грубо нарушена, а это, вполне вероятно, могло повлиять на приговор подсудимым».

По словам адвоката Ирины Бирюковой, «одно только это грубое нарушение норм материального и процессуального права — тайны совещательной комнаты — является безусловным основанием для отмены приговора и пересмотра дела в другом составе суда».

Жалобу с указанием этого нарушения она направила в судебную коллегию по уголовным делам Ярославского областного суда.

Рассмотрение уголовного дела в апелляционном порядке начнется 3 марта, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова. Дело о пытках в колонии было возбуждено летом 2018 года после того, как «Новая газета» опубликовала видео «Общественного вердикта», на котором сотрудники УФСИН годом ранее жестоко избивают заключенного ИК-1 Евгения Макарова. Всего по нему проходили 15 человек. Приговор в отношении одного из них, Сергея Ефремова, был вынесен отдельно, поскольку он признал вину и сотрудничал со следствием. Рассмотрение дела в отношении бывшего замначальника колонии Ивана Калашникова отложено в связи с состоянием его здоровья.

Александр Тихонов, Ярославль