Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 318 украинских БПЛА. Из них 45 были уничтожены над Ленинградской областью. В Новороссийске беспилотники упали на многоквартирный дом и два частных дома, пострадали три человека. Подробнее — в подборке “Ъ”.