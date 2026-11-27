Атаки беспилотников за ночь 27 ноября. Главное
За ночь над регионами России сбиты 318 украинских беспилотников
Минувшей ночью российские силы ПВО сбили 318 украинских БПЛА. Из них 45 были уничтожены над Ленинградской областью. В Новороссийске беспилотники упали на многоквартирный дом и два частных дома, пострадали три человека. Подробнее — в подборке “Ъ”.
Дежурные силы российской ПВО за ночь перехватили и уничтожили 318 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны РФ.
Как заявили в ведомстве, воздушные цели были нейтрализованы над территориями Брянской, Белгородской, Калужской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей и республики Крым.
Ленинградская область
Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил в мессенджере MAX об увеличении числа сбитых БПЛА до 45.
Ладожский мост был перекрыт, но не пострадал, сообщил глава региона.
По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
Краснодарский край
Три человека пострадали в Новороссийске из-за атаки БПЛА. Госпитализация пострадавшим не потребовалась.
Из-за падения обломков поврежден многоквартирный дом, возникло возгорание в двух частных домах, сообщает оперативный штаб Краснодарского края. На местах работают оперативные и специальные службы.
Беспилотная опасность
Режимы опасности из-за беспилотников объявлялись в 5 субъектах России с начала суток до 08:00 мск, следует из подсчетов ТАСС.
Ночью тревога объявлялась в Ленинградской, Новгородской, Псковской, Белгородской областях и в Крыму.