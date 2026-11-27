25 ноября «Ъ» писал о консолидации акций ЦИАН Леваном Назаровым, а также интересе к 20% компании со стороны «Атона». Сам господин Назаров подтвердил «Ъ» факт приобретения пакета. По его словам, этот шаг — «стратегическая инвестиция в технологическом секторе». Стоимость пакета оценивается в 14-15 млрд руб. В «Атоне» от комментариев тогда отказались.