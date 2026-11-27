ЦИАН изменил состав акционеров
Леван Назаров консолидировал 21,97% акций ЦИАН
МКПАО «ЦИАН» изменило состав акционеров. ООО «Технологии недвижимости» Левана Назарова приобрело 21,97% акций ЦИАН. Еще 21,41% компании купила инвестиционная группа «Атон». Из акционерного капитала ЦИАН полностью вышли структуры Дмитрия Крюкова (32,99%), Дмитрия Демина (7,16%) и Максима Мельникова (6,24%), сообщила пресс-служба компании. Бумаги ЦИАН по состоянию на 9:32 мск снизились на 1,22% — до 889,2 руб. за штуку.
25 ноября «Ъ» писал о консолидации акций ЦИАН Леваном Назаровым, а также интересе к 20% компании со стороны «Атона». Сам господин Назаров подтвердил «Ъ» факт приобретения пакета. По его словам, этот шаг — «стратегическая инвестиция в технологическом секторе». Стоимость пакета оценивается в 14-15 млрд руб. В «Атоне» от комментариев тогда отказались.