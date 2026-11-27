Депутат Европарламента: Польше придется выплатить €1,8 млрд Украине
Польша может быть вынуждена выплатить более 8 млрд злотых (€1,79 млрд) в качестве процентных платежей по кредитам, которые Евросоюз предоставил Украине. Об этом сообщила депутат Европарламента от Польши Ева Зайончковская-Герник.
«Держитесь крепче! Польша может выплатить более 8 млрд злотых в виде процентов по кредитам, предоставленным Украине ЕС»,— написала госпожа Зайончковская-Герник в социальной сети X.
По словам парламентария, она не знает ни одной страны, которая финансировала бы другое государство в таких больших объемах и без достаточных оснований. Ева Зайончковская-Герник подчеркнула, что если бы в Польше было правительство, выступающее в интересах страны, оно бы потребовало освободить республику от уплаты процентов по чужим кредитам.
Ранее в Польше начали обсуждать новый план, предусматривающий участие бюджета Варшавы в обслуживании долговых обязательств перед ЕС, оформленных для Киева. При этом польский премьер Дональд Туск говорил, что страна не будет финансировать закупки оружия для Украины.