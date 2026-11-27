По словам парламентария, она не знает ни одной страны, которая финансировала бы другое государство в таких больших объемах и без достаточных оснований. Ева Зайончковская-Герник подчеркнула, что если бы в Польше было правительство, выступающее в интересах страны, оно бы потребовало освободить республику от уплаты процентов по чужим кредитам.