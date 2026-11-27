Число самозанятых в Москве превысило 2,5 млн
Число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 октября превысило 2,5 млн — это 14% от общего числа зарегистрированных в России самозанятых. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева.
«Самозанятые работают в самых разных сферах столичной экономики — от дизайна и ИТ-услуг до репетиторства и транспортных перевозок. Мы видим, как все больше горожан успешно реализуют себя в этом статусе», — сказала госпожа Багреева (цитата по пресс-релизу).
За девять месяцев 2026 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 16,4 млрд руб. — на 7% больше, чем за тот же период 2025 года. За время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 76 млрд руб. налога на профессиональный доход.