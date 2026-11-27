За девять месяцев 2026 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы более 16,4 млрд руб. — на 7% больше, чем за тот же период 2025 года. За время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 76 млрд руб. налога на профессиональный доход.