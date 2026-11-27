Речь идет об атаке безэкипажных катеров ВСУ, которую ливийские военные отражали несколько 22 ноября. Тогда морские беспилотники ударили по российскому кораблю и торговому судну. При атаке пострадали не менее десяти человек. Ливийская армия сообщала о двух погибших военнослужащих.