Министерства иностранных дел Ливии и Украины обсудили атаку на порт в Бенгази
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига позвонил врио главы МИД Ливии Тахеру аль-Бауру, чтобы обсудить недавний удар по судам вблизи порта Бенгази. Украинский дипломат выразил соболезнования в связи с жертвами и отметил, что Киев не намерен вовлекать Триполи в конфликт.
«Министр иностранных дел Украины подтвердил уважение своей страны к суверенитету, единству и независимости государства Ливия, подчеркнув глубоко укоренившиеся исторические связи между двумя странами и продолжающееся развитие сотрудничества между ними»,— указано в сообщении ливийского МИДа в Х. Кроме того, господин Сибига указал ливийскому коллеге на вызовы, которые могут повлиять на ход и развитие определенных событий».
Речь идет об атаке безэкипажных катеров ВСУ, которую ливийские военные отражали несколько 22 ноября. Тогда морские беспилотники ударили по российскому кораблю и торговому судну. При атаке пострадали не менее десяти человек. Ливийская армия сообщала о двух погибших военнослужащих.
Ответственность за атаку на себя взяла Украина. В президентском совете Ливии действия назвали равносильными объявлению войны и пообещали дать правовой и дипломатический ответ.