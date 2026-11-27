При столкновении автобуса с грузовиками под Красноярском пострадали 14 человек
Рейсовый пассажирский автобус попал в аварию на трассе Р-255 «Сибирь» в Красноярском крае. Машина выехала на встречную полосу и сначала задела кузов большегруза Volvo, а затем врезалась в фуру Dongfeng. Погибли пятеро, еще 14 получили травмы, пишет «РИА Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Местное МВД сообщало о восьми госпитализированных, среди которых — подросток. В Канской межрайонной больнице сейчас оперируют его и пострадавшую женщину. «Поручил при необходимости подключить санитарную авиацию для их эвакуации в краевые медучреждения»,— рассказал губернатор Михаил Котюков.
Авария произошла на 1080-м км трассы в Иланско-Нижнеингашском округе. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и СКР. На предприятии, которому принадлежит автобус, проводятся проверки.