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С июня 2017 года ЦБ в рамках борьбы с отмыванием рассылает банкам черный список банковских клиентов, в котором насчитывается более 500 тыс. физических и юридических лиц, фактически лишенных доступа к банковским услугам. Нераскрытие причин попадания в список отказников; сложности с реабилитацией клиентов и их исключением из списка; наличие в списке граждан и компаний, на чьи счета выводятся средства, похищенные хакерами из банков; проект по созданию единого реестра проблемных клиентов, имеющих необслуживаемые задолженности и долги по налогам — последние новости и все самое важное о черных списках банковских клиентов в теме «Ъ».