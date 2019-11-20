Отмыв поставят на карту

ЦБ и Росфинмониторинг в следующем году разработают для банков «дорожную карту» в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. На необходимость этого указала межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) после оценки эффективности российской антиотмывочной системы. Участники рынка выступают за создание четкого алгоритма, который должен снизить возможные претензии со стороны и регулятора, и клиента.

О том, что FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) потребовала усилить контроль в сфере антиотмывочного закона, рассказал 19 ноября на конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный. Россия по оценке FATF заняла пятое место в мире по эффективности национальной антиотмывочной системы. Однако, по словам господина Ливадного, в FATF указали на необходимость выявления банками среди своих клиентов «политически значимых лиц», а также более качественного выявления бенефициаров своих клиентов (см. “Ъ” от 19 ноября). Вместе с тем подход Банка России по противодействию отмыванию доходов и финансированию терроризма нуждается в корректировке, считают в группе. И после публикации в декабре официального отчета проверки Росфинмониторинг, ЦБ и другие заинтересованные ведомства приступят к разработке «дорожной карты», призванной устранить выявленные нарушения.

Как позже пояснил “Ъ” господин Ливадный, в «дорожной карте» будет сформулирован план действий с конкретными мероприятиями и сроками их реализации. По его словам, ведомства высоко оценивают проводимые в настоящее время мероприятия по контролю антиотмывочного закона.

«Мы не хотим вводить серьезные ужесточения и ориентированы на максимальное сохранение уже сложившегося механизм надзора, который устраивает и ЦБ, и банки»,— говорит он. Однако, учитывая необходимость выполнения рекомендаций FATF, внимание к исполнению банками антиотмывочного законодательства будет повышенным, формы, в которых будет обеспечено выполнение пожеланий группы, находятся на обсуждении, добавил Павел Ливадный. «Например, вопросы интенсификации проверок могут быть реализованы не через выездные проверки, а путем усиленного контроля через личный кабинет у нас или по каналам ЦБ, мы не должны возлагать на бизнес дополнительное бремя»,— заключил он.

В ЦБ отметили, что в рамках взаимных оценок FATF изучает как эффективность функционирования российской системы ПОД/ФТ, так и уровень технического соответствия стандартам FATF. «После опубликования текста отчета взаимной оценки Банк России совместно с другими ведомствами примет участие в подготовке плана мер по устранению недостатков российской системы ПОД/ФТ, выявленных FATF»,— заявили в ЦБ.

Павел Ливадный, замдиректора Росфинмониторинга, 19 ноября Если будете критиковать ЦБ за жесткий надзор, имейте в виду, что, с точки зрения FATF, надзор излишне либерален и, может быть, даже недопустим с точки зрения международных стандартов.

Участники рынка указывают, что для выполнения новых требований им необходимы соответствующие инструменты. По мнению директора департамента финансового мониторинга Росбанка Александра Попова, ужесточение требований должно сопровождаться созданием на уровне государственного органа соответствующих баз данных, доступ к которым предоставлялся бы на безвозмездной основе. «Ввиду их отсутствия действующее законодательство дает банкам право полагаться на ответ клиента на вопрос о принадлежности лица к публичным должностным персонам,— поясняет он.— Использовать существующие коммерческие базы данных могут позволить себе только крупные банки». «Вопрос в том, насколько возможное ужесточение требований к оценке и увеличение глубины анализа контрагентов и аффилированных сторон будет соответствовать здравому смыслу и не будет тормозить бизнес-процессы банков,— отмечает первый зампред правления Совкомбанка Сергей Хотимский.— Гораздо более эффективным в плане повышения транспарентности могло бы стать увеличение перечня доступных технологичных инструментов анализа».

Эксперты отмечают, что для банков должен быть разработан четкий алгоритм действий для выполнения новых требований. «Не дело банков выступать в качестве каких-то следственных органов и самим выявлять неочевидные вещи, связанные с бенефициарами и потенциально коррупционными схемами,— считает партнер МКА "Ионцев, Ляховский и партнеры" Игорь Дубов.— Сейчас нагрузка в этой сфере становится все больше, и отсутствие четкого алгоритма может обернуться для них серьезными претензиями и со стороны клиентов, и со стороны регулятора».

Светлана Самусева, Вероника Горячева