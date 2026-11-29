О пропаже школьницы стало известно 27 ноября: ее родственники обратились за помощью к полиции и волонтерам. На следующий день тело девочки обнаружили в лесу неподалеку от поселка Юляристиоя Питкярантского района. На нем были следы удушения и множественные ножевые ранения.