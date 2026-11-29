Задержанный по делу об убийстве школьницы в Карелии подросток признал вину
Несовершеннолетний, задержанный по подозрению в убийстве 14-летней девочки в Питкяранте, признался в содеянном. Об этом сообщили в следственном управлении СКР по Республике Карелия. В ближайшее время ему планируют предъявить обвинение.
По данным ведомства, подросток дал показания об обстоятельствах преступления. Следствие намерено обратиться в суд с ходатайством о заключении подозреваемого под стражу.
О пропаже школьницы стало известно 27 ноября: ее родственники обратились за помощью к полиции и волонтерам. На следующий день тело девочки обнаружили в лесу неподалеку от поселка Юляристиоя Питкярантского района. На нем были следы удушения и множественные ножевые ранения.
В день исчезновения камеры видеонаблюдения зафиксировали девочку вместе со знакомым 16-летним подростком. Его задержали. По предварительным данным, на допросе юноша объяснил свои действия личной неприязнью к погибшей.