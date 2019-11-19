Антиотмывочный закон пойдет на ужесточение

Уже в будущем году банкам потребуется тщательнее выявлять бенефициаров своих клиентов и «политически значимых лиц», а ЦБ — проводить выездные проверки кредитных организаций. И все потому, что FATF был выявлен излишний либерализм в работе России по данным направлениям. И теперь будет готовиться «дорожная карта» с целью устранения данных недостатков.

Сегодня на XV ежегодной конференции «Регулирование деятельности кредитных организаций Банком России» заместитель директора Росфинмониторинга Павел Ливадный сообщил об итогах проверки России FATF (межправительственная группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Он отметил, что сам отчет будет опубликован только в декабре, но уже сейчас можно говорить о высоком уровне соответствия, на который указали в FATF. По его словам, лишь восемь стран FATF имеют столь же высокую оценку.

Однако есть ряд моментов, которые были отмечены как замечания.

По словам Павла Ливадного, в FATF указали на необходимость выявления банками среди своих клиентов «политически значимых лиц», то есть тех, кто может быть задействован в различных коррупционных схемах в связи с высокими рисками таких схем в стране.

Кроме того, FATF отметила недостаточное качество работы банков по выявлению бенефициаров компаний—банковских клиентов, неиспользование альтернативных ЕГРЮЛ источников информации, излишнее доверие представленной клиентам информации о бенефициарах.

Как пояснил Павел Ливадный, подход ЦБ в сфере противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма был признан излишне либеральным.

В частности, FATF раскритиковала мегарегулятора за отход от выездных проверок кредитных организаций в пользу камеральных. Кроме того, было рекомендовано выделить отдельным пунктом в проверках банков соответствие ими сфере ПОД/ФТ.

По словам господина Ливадного, после официальной публикации документа FATF будет проработана «дорожная карта» по устранению недостатков, которая будет реализовываться уже в следующем году.

Вероника Горячева