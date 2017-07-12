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Минздрав уточнил данные о сокращении количества врачей
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Суд взыскал с компании Пригожина компенсацию за отравление детей в детсадах
01:27
Суд Израиля приостановил экстрадицию россиянина Буркова в США
00:54
В ООН потребовали прекратить расследование против раненного в Косово российского дипломата
00:33
Госдеп заявил, что Россия навязывает С-400, как раньше автомат Калашникова
31/10
СМИ: Total продала партию загрязненной российской нефти
31/10
Поветкин проведет бой с американцем Хантером 7 декабря в Саудовской Аравии
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Reuters: Гуцериев договаривается с «Трастом» о выкупе А101 и доли в «Русснефти»
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В Екатеринбурге задержали лжеминера самолета
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Вице-премьера Северной Осетии подозревают в халатности
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(обновлено: 31.10.2019)
Дело Юрия Дмитриева
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В «Мемориале» искали орудия преступления
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«Дело может закончиться трупом»
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Краевед снова под арестом
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Краеведа лишили оправдания
Дело главы карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева отправлено на новое рассмотрение
«Наверное, будем бороться до конца»
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«Посмотрим, еще борьба будет длинная»
Юрий Дмитриев остается на ограниченной свободе
«Это работа для многих поколений»
Исполнительный директор «Мемориала» Елена Жемкова прокомментировала для “Ъ” приговор по делу Юрия Дмитриева
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«У нас есть смелые люди, значит, не все в России еще потеряно»
Правозащитник Юрий Дмитриев в эфире “Ъ FM” — о приговоре суда
Юрий Дмитриев выступил с последним словом
Приговор главе карельского «Мемориала» могут вынести 3 апреля
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«По таким делам прокурор не принимает решения самостоятельно»
Защита Юрия Дмитриева потребовала оправдать его по всем статьям
3
Карельскому краеведу сохранили все обвинения
Прокурор Петрозаводска запросил для Юрия Дмитриева девять лет
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Юрий Дмитриев вернулся домой под подписку о невыезде
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Огонёк
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Регионы
Автопилот
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Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия