В «Мемориале» искали орудия преступления

В четверг полиция провела обыски в квартире и офисе руководителя пермского отделения общества «Мемориал» Роберта Латыпова. Следственные мероприятия проводились в рамках уголовного дела по факту незаконной вырубки лесных насаждений — так полицейские и прокуратура квалифицировали действия волонтеров, пытавшихся расчистить территорию заброшенного кладбища, на котором похоронены жертвы политических репрессий.

Уголовное дело, в котором фигурирует пермский «Мемориал», было возбуждено 11 августа следователями межрайонного отдела полиции «Кудымкарский» ГУ МВД по Пермскому краю. По версии следствия, неустановленные лица незаконно вырубили в Ошибском лесничестве ели, березы и осины на общую сумму 82 тыс. руб., тем самым причинив лесному фонду РФ ущерб в крупном размере. Опросив местных жителей, полицейские предположили, что это сделали волонтеры пермского «Мемориала». Как ранее сообщал “Ъ”, добровольцы регулярно выезжают к местам захоронений жертв политических репрессий, чтобы привести захоронения в порядок.

Спустя два месяца после начала расследования следователь, в чьем производстве находится уголовное дело, запросил санкцию Кудымкарского суда на обыски у господина Латыпова — «с целью обнаружения и изъятия орудия и предметов преступления, имеющих значение уголовного дела». Ходатайство поддержала прокуратура. 25 октября судья Татьяна Тотьмянина обыск санкционировала, а спустя еще почти неделю следственно-оперативная группа приехала к господину Латыпову домой.

Однако вызванный им адвокат обратил внимание полицейских, что в постановлении на проведении обыска указаны другие адреса, а не адрес проживания господина Латыпова. Убедившись, что это так, полицейские уехали.

Позже адвокат «Мемориала» Анастасия Шардакова сообщила 59.ru, что на одной из квартир господина Латыпова были изъяты ежедневники, техника, документы, пила. В конце дня в четверг обыск продолжался на второй квартире правозащитника. В обысках участвовали сотрудники МВД, СКР и УФСБ. Сам Роберт Латыпов, со слова адвоката, находится в офисе, ему запретили пользоваться телефоном. Адвокат опасается, что по итогам обысков его могут задержать.

Представители «Мемориала» утверждают, что оснований для возбуждения уголовного дела не было — волонтеры действовали в рамках закона, заранее уведомив чиновников о предстоящих работах на Галяшоре. «Мы направили официальное письмо главе Кудымкарского района Валерию Климову,— сказал господин Латыпов.— попросили содействия в работе экспедиции, но получили ответ с официальным отказом». Тогда «Мемориал» решил обойтись собственными силами.

Около недели волонтеры, среди которых были россияне, литовцы и один итальянец брали интервью у местных жителей и расчищали кладбище.

Участники экспедиции поселились в доме местного жителя Леонида Ладанова, который официально зарегистрировал всех иностранцев. Спустя пять дней после начала работ на Галяшоре полицейские взяли объяснения у всех участников экспедиции, а спустя еще сутки уведомили руководителя «Мемориала» о возбуждении уголовных дел — одно по факту незаконной вырубке лесных насаждений, второе — по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан. В своих объяснениях волонтеры заявили, что не рубили деревья, а лишь расчищали бурелом, убирали сухостой и скосили траву на кладбище.

По словам господина Латыпова, в районе Галяшора действительно было несколько пеньков, но они «явно были вырублены давно, и лесник при нас заявил об этом полиции».

«Выяснилось, что Леонид Ладанов зарегистрировал иностранных граждан в своем деревенском доме. А часть экспедиции — россияне — ночевали в соседнем доме его матери. Как оказалось, наш закон считает это нарушением, достаточным для заведения уголовного дела»,— пояснил господин Латыпов.

В середине октября свою оценку действиям волонтеров дало и министерство природных ресурсов Пермского края, оштрафовав пермский «Мемориал» и его руководителя на 200 тыс. руб. и 50 тыс. руб. «Мемориал» намерен оспорить эти штрафы в суде.

Дмитрий Астахов, Пермь