Юрию Дмитриеву отмерили прежний срок

Приговор главе карельского «Мемориала» Юрию Дмитриеву, согласно которому он должен провести 13 лет в колонии строгого режима по обвинению в насильственных действиях сексуального характера, во вторник не был отменен Третьим кассационным судом общей юрисдикции. Правозащитники, считающие уголовное преследование краеведа политически мотивированным, возлагали большие надежды именно на петербургский суд: впервые за четыре года дело в отношении Юрия Дмитриева рассматривалось за пределами Карелии. На процесс прибыли консулы Эстонии, Германии, Литвы и Чехии в Петербурге — на примере дела Юрия Дмитриева в Евросоюзе ранее говорили об ухудшении ситуации с правами человека в РФ. Адвокат историка Виктор Ануфриев, комментируя решение суда, отметил, что такой приговор не может существовать в правовом государстве, и заявил о намерении обжаловать кассационное определение в коллегии по уголовным делам ВС России.

Третий кассационный суд общей юрисдикции рассматривал дело в отношении главы карельского «Мемориала» (организация внесена в реестр иноагентов.— “Ъ”) в закрытом режиме из-за особенностей предъявленного обвинения, однако заседание прошло максимально публично. Группу поддержки осужденного из нескольких десятков человек и журналистов пустили на оглашение вводной и резолютивной частей кассационного определения. До этого суды Карелии — Петрозаводский городской и Верховный — отказывались исполнять требования УПК, ссылаясь, в частности, на коронавирусные ограничения.

Заседание судебной коллегии по уголовным делам под председательством Сергея Жернова длилось около полутора часов. Юрий Дмитриев участвовал в нем по видео-конференц-связи. Открытой для публики и журналистов была лишь та его часть, где Юрий Дмитриев представился и заявил, что не имеет отводов.

Напомним, прошлым летом Петрозаводский городской суд приговорил Юрия Дмитриева к трем с половиной годам колонии строгого режима по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера), что было наказанием ниже низшего предела. По трем остальным статьям обвинения, среди которых п. «в» ч. 2 ст. 242.2 (изготовление детской порнографии), ст. 135 (совершение развратных действий; вменялась в вину дважды в разных редакциях) и ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение оружия) УК РФ, историк был оправдан. Через несколько месяцев ВС Карелии увеличил наказание Юрию Дмитриеву по первой статье до 13 лет колонии строгого режима, а по остальным трем статьям вернул дело в суд Петрозаводска. В историческом и правозащитном сообществах такой приговор назвали «смертной казнью», адвокаты и юристы отмечали, что апелляционные суды ужесточают наказание всего в 15% случаев, и даже тогда — не столь значительно. Обвинение, как неоднократно сообщал “Ъ”, было связано с фотографиями приемной дочери Юрия Дмитриева без одежды в возрасте от четырех до семи лет, которые нашли в его компьютере в 2016 году.

Историк объяснял, что делал снимки для фиксации состояния здоровья ребенка и предотвращения возможных претензий к нему органов опеки.

Эпизод по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, по которому сейчас краеведу назначено 13 лет строгого режима, касается наличия сексуального подтекста, который якобы был в прикосновениях отца к его несовершеннолетней приемной дочери.

В суд прибыли консулы Эстонии, Германии, Литвы и Чехии в Петербурге.

«Это очень сложная и чувствительная тема, мы были удивлены таким сильным изменением назначенного срока», — сказал один из дипломатов. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова обещала пригласить представителей посольств Германии, Франции и других стран, которые высказывались о политизированности дела в отношении краеведа. Такие тезисы она назвала «неуместными», посчитав, что заявления были сделаны из-за отсутствия у стран «соответствующей информации».

Осенью пересмотр судебного приговора правозащитнику в Евросоюзе назвали политически мотивированным, необоснованным и несправедливым.

Представителя ряда стран отметили, что такое решение приводит к ухудшению в России ситуации с правами человека и сужению пространства для гражданского общества и независимых мнений. Заявление в поддержку историка подписывали сотни правозащитников, историков, общественных деятелей. С открытым письмом к комиссару Совета Европы обращались и нобелевские лауреаты, среди которых были писательницы Герта Мюллер и Светлана Алексиевич.

«Была надежда на справедливое рассмотрение, но, как вы видите, его нет»,— прокомментировал решение суда адвокат подсудимого Виктор Ануфриев.

Он сообщил, что намерен обжаловать кассационное определение в коллегии по уголовным делам ВС России, иные способы защиты, например обращение в ЕСПЧ, пока не рассматриваются. Обвинение он назвал необоснованным и искусственно придуманным, а также выразил сомнение в самостоятельности решения, принятого кассационным судом: «Такого приговора, какой сегодня остался в силе, в правовом государстве быть не должно».

Марина Царева, Санкт-Петербург