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28 июня, пятница
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00:01
Главные анонсы 28 июня
27/06
Зеленский призвал Путина вернуть домой украинских моряков
27/06
Памфилова допустила отмену муниципальных выборов в Санкт-Петербурге
27/06
ЕС продлил санкции против России
01:28
Главный дизайнер Apple уходит в отставку
02:57
Путин сказал о необходимости наказывать предателей
02:39
Террорист ранил имама мечети во французском Бресте
02:01
Объявлены победители конкурса Чайковского
01:59
Страны ЕС проведут «военные игры» против кибератак со стороны России и Китая
01:16
ЦИК отчитался об отсутствии нарушений в большинстве муниципалитетов Петербурга
00:43
Путин сообщил, что думает над вопросом о преемнике с 2000 года
00:12
В аэропортах Москвы отменено и задержано более 40 рейсов
27/06
Группа журналистов попала под обстрел на окраине Донецка
27/06
Путин выступил за восстановление отношений Москвы и Лондона
27/06
«Ведомости»: производителей обяжут устанавливать российские приложения
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Тема
(обновлено: 27.06.2019)
Авто/ Ford
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Российский концерн реализовал опцион на свою долю в СП
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Как Владимир Путин подверг осмотру солнечногорский Mercedes
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Часть дисконта обеспечат дилеры
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Ford может сократиться в России
СП американцев с «Соллерс» ждет реорганизации
Ford может отказаться от выпуска моделей Mondeo, Galaxy и S-Max
По данным The Times, автоконцерн намерен сделать упор на производство внедорожников
Ford показал прибыль сквозь слезы
На результаты давит негативная конъюнктура американского авторынка
Focus за деньги
Модель Ford стала самой закладываемой машиной в РФ
Издание пятое, исправленное
Рестайлинговый Ford Explorer как пример работы над ошибками
Люди нашего Kuga
Ford Kuga: кроссовер с индивидуальным подходом
Ford Cargo российской ориентации
Турецкие автопроизводители двинулись в Россию
Плесните волшебства
Ford Explorer на Крайнем Севере
Ford и Baidu инвестируют в развитие беспилотных машин
Инвестиции в объеме $150 млн пойдут на разработку сенсоров и радарных систем
«Электромобили с автопилотом — это наше будущее»
Google, Ford, Volvo, Uber и Lyft объединятся для продвижения автономных машин
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Google объединилась с Ford и Uber
для продвижения самоуправляемых автомобилей
«Изначально процесс локализации производства был поставлен неправильно»
Первый вице-президент Ford Sollers Адиль Ширинов о том, как выжить в кризис
Ford Sollers отделит легковых от коммерческих
Автоконцерн реорганизует сеть продаж
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Фото дня: 27 июня
Пастух на привале в Индии, извержение вулкана на Курилах, фестиваль «Гластонбери» и другие кадры
Фотогалерея
Политический улов
Российские и зарубежные политики на рыбалке
Фотогалерея
Истинный партиец
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в привычных для коммуниста ситуациях
Фотогалерея
Ус отклеился
Как приводят в порядок свою внешность известные политики и бизнесмены
Видео
Boeing негде парковать 737 MAX
Какой выход нашла корпорация и какие убытки она несет
Фотогалерея
«Усадьба Jazz–2019»
Как прошел музыкальный фестиваль в Коломенском
Фотогалерея
Протесты в Грузии
Как развивались события в Тбилиси 20-23 июня
Фотогалерея
Выпускной-2019
Как прошли праздничные мероприятия в Москве
Фотогалерея
АК в надежных руках
Кто из известных личностей держал в руках автомат Калашникова
Фотогалерея
Аэрокосмический салон Ле-Бурже-2019
Новинки авиаотрасли представлены в Париже
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Документы из считавшегося уничтоженным архива времен ГУЛАГа
228-я статья УК в граммах и сроках: о чем она и как применяется на практике
Подкаст «ЪFM. Карьера»: С чего начать бизнес в Китае?
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Как будет вести себя рубль
27–28 июня
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Председатель правления Beluga Group Александр Мечетин о диверсификации бизнеса
Лауреат Нобелевской премии по экономике Жан Тироль о последствиях сохранения низких ставок
Ярослав Кузьминов рассказал “Ъ” о роли Высшей школы экономики в политике и образовании
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Как изменилась российская индустрия казино
К чему привела экспансия российских чемпионатов
Почему отдыхающих и отельеров раздражает новый курортный сбор
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Финансы
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Газета
Приложения
Огонёк
Weekend
Регионы
Автопилот
Наука
UK
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Картотека
Банкротства
Конференции
Подписка
Фотоагентство
Академия