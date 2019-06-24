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Премьера Ford Puma состоится 26 июня

Компания Ford назвала дату премьеры возрожденной модели Puma, которая превратится в кроссовер.

Автомобиль, который выйдет на рынок до конца 2019 года, представят 26 июня. Об этом сообщает румынское подразделение Ford. Выпуск компактного кроссовера Ford Puma наладят также в Румынии.

Напомним, ранее имя Ford Puma носило компактное купе, выпускавшееся с 1997 по 2002 год. На российском рынке новый кроссовер не появится, поскольку Ford покинул сегмент легковых автомобилей в России. Подробнее об этом в материале “Ъ” «Ford оставил управление 'Соллерсу'»

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