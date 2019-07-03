Умер Ли Якокка

Ли Якокка, легенда американской автоиндустрии 1980-х, умер во вторник в возрасте 94 лет. Наибольшую известность Якокка получил в 1980-е годы, когда он возглавил и вывел из кризиса Chrysler. Также под его руководством — когда он еще работал в Ford — был создан культовый Ford Mustang. Ли Якокка был одним из самых известных менеджеров 80-х, а его автобиография, изданная в 1984 году, стала бестселлером.

Ли Якокка, ставший одним из самых известных деятелей американской автомобильной промышленности за всю ее историю, родился в 1924 году в бедной семье иммигрантов из Италии. Он отучился в Принстонском университете, а уже в 1946 году в возрасте 22 лет поступил на работу в Ford. С этой компанией связано более 30 лет жизни Якокки — под его руководством в начале 1960-х был создан культовый автомобиль Ford Mustang.

Автомобиль Ford Mustang Фото: Reuters

Заняв в 1970 году пост президента Ford, Якокка стал известен еще и тем, что учил своих подчиненных не руководствоваться исследованиями рынка или опросами фокус-групп, а создавать автомобили, исходя из интуитивного понимания ожиданий клиентов.

Ли Якокка мечтал стать первым главой совета директоров Ford, не являющимся членом семьи Форд, но в 1978 году был уволен тогдашним руководителем компании Генри Фордом II, внуком основателя компании.

Считалось, что увольнение менеджера связано с автомобилем Ford Pinto — он был создан при его поддержке, впоследствии автомобиль стали критиковать за конструкцию бензобака, который при аварии мог загореться.

Правда, ходили слухи, что при увольнении господин Форд II сказал Ли Якокке: «Вы мне просто не нравитесь».

Через несколько месяцев после увольнения другой американский автопроизводитель, Chrysler, предложил Ли Якокке новую работу, а уже в следующем, 1979 году он стал генеральным директором компании. Именно на этом посту Якокка приобрел максимальную известность. В то время Chrysler, третий по величине американский автопроизводитель, находился на грани банкротства.

Под руководством Якокки, который позвал в Chrysler нескольких своих сотрудников из Ford, компания сделала ставку на минивэны, ставшие самым прибыльным продуктом компании, также второе рождение при нем пережили кабриолеты.

Якокка договорился с правительством и банками о кредитных гарантиях, нашел общий язык с профсоюзами, согласившимися пойти на уступки, смог заключить более выгодные контракты с поставщиками комплектующих, в результате чего Chrysler удалось сократить издержки.

В результате Chrysler смогла избежать банкротства, а в 1981 году компания представила новую, более эффективную и современную платформу K, на основе которой впоследствии были созданы многие автомобили 1980–1990-х, включая Chrysler LeBaron, Chrysler New Yorker и Dodge Caravan. Доля Chrysler на американском рынке выросла с 8% до 11%, а в 1984 году компания, недавно несшая миллиардные убытки, отчиталась о чистой прибыли $2,4 млрд.

Гендиректор Chrysler Ли Якокка (слева), американский политик Кристофер «Кит» Сэмюэл Бонд (в центре) и американский политик Томас Иглтон Фото: AP

Известность среди простых американцев Якокке принесло участие в телевизионной рекламной кампании Chrysler: он грубовато и напористо апеллировал к патриотизму телезрителей и доказывал им, что автомобили Chrysler стоят своих денег. В эти годы лицо главы Chrysler появилось и на обложках журналов Time и Newsweek.

К концу 80-х популярность Якокки упала.

Его стали обвинять в том, что слишком много зарабатывает (в 1986–1989 годах он зарабатывал более $50 млн в год), а также в чрезмерных нападках на японских автопроизводителей, в связи с чем Якокку упрекали в расизме.

Хуже пошли и дела Chrysler: в 1990 году ее прибыль упала на 80%, а в начале 90-х компания снова оказалась в долгах. Якокку критиковали за несколько крупных и, по мнению критиков, необдуманных приобретений: в 1985 году Chrysler купила аэрокосмическую корпорацию Gulfstream за $637 млн, а в 1987-м — автомобильную компанию American Motors за $700 млн. В 1992 году Ли Якокка ушел с поста главы Chrysler, а через год покинул совет директоров компании.

Ли Якокка Фото: Richard Drew, AP

В середине 1990-х у него появился шанс вернуться в компанию. Один из акционеров Chrysler, близкий друг Якокки миллиардер Кирк Киркорян (он был тогда крупнейшим индивидуальным акционером компании с пакетом 10%), объявил, что намерен выкупить всю компанию, и привлек Ли Якокку на свою сторону.

«Битва за Chrysler» стала, пожалуй, самым известным корпоративным конфликтом 1990-х: продлившись почти год, она закончилась фактическим поражением акционера. Ли Якокка в Chrysler не вернулся.

Последние годы жизни Ли Якокка посвятил написанию книг и благотворительности. Самая известная из его книг — автобиография, в России изданная под названием «Карьера менеджера»,— сразу после издания в 1984 году стала бестселлером в США и оставалась на первом месте по продажам в течение 36 недель. В общей сложности в мире было продано 4 млн экземпляров этой книги.

Яна Рождественская