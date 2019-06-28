Ford готовит три новых кроссовера для Европы

Компания Ford к 2024 году выведет на европейский рынок три новых модели, сообщает Autocar.

По данным издания, все машины будут кроссоверами. В их число войдет и новый электрокроссовер в стилистике спорткара Ford Mustang. Какими будут две други модели — пока неизвестно. Три новых кроссовера дополнят представленную в июне возрожденную модель Ford Puma.

Руководство европейского подразделения американского автопроизводителя подчеркнуло, что не исключает дальнейшей трансформации модельного ряда. Ford рассматривает возможность отказа от непопулярных у клиентов автомобилей и выпуска новых кроссоверов, спрос на которые растет.

Напомним, расширение модельной линейки проходит на фоне реструктуризации бизнеса Ford в Европе. В рамках изменения бизнес-формата компания намерена закрыть три завода в России (в Набережных Челнах, Санкт-Петербурге и Елабуге), заводы во Франции, Уэльсе и продать завод в Словакии, а также сократить 12 тыс. рабочих мест в Европе к концу 2020 года.