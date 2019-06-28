Ford доплатил «Соллерс» за участие

«Соллерс» Вадима Швецова смог заработать на разрыве партнерства с Ford. Как выяснил “Ъ”, компания реализовала заключенный в 2015 году опцион на продажу своей доли в СП с американской компанией, получив $135 млн. Теперь за примерно половину этих средств, $75 млн, «Соллерс» получит контроль в совместном бизнесе с Ford, который будет заниматься выпуском легких коммерческих автомобилей Transit. Также «Соллерс» выделит СП кредит в $30 млн на запуск операционной деятельности.

«Соллерс» станет контролирующим акционером компании Ford Sollers Netherlands B.V., купив 51% в ней у Ford за $75 млн. Такое решение принял 27 июня совет директоров «Соллерс». В результате «Соллерс» и Ford поменяются ролями, поскольку до сих пор с 2015 года именно американская компания была контролирующим акционером в этой структуре.

Контроль перешел к Ford после выкупа пакета привилегированных акций (объем не раскрывался), одновременно Ford получил дополнительно 1 голосующую акцию, нарастив свой пакет до 50% плюс 1 акция.

Тогда же говорилось и о заключенном опционе на покупку Ford оставшейся доли «Соллерс» в СП не менее чем за $135 млн.

Как пояснили “Ъ” в «Соллерс», сейчас российский концерн реализовал опцион, после чего вложил полученные средства в покупку контрольного пакета. Цена рассчитывалась из оценки будущего бизнеса по развитию Ford Transit. Таким образом, получение контроля оказалось еще и экономически выгодно для «Соллерс».

«Соллерс» мог реализовать опцион в любом случае и получить эти деньги, говорит Владимир Беспалов из «ВТБ Капитала», вопрос был только в дальнейшей судьбе Ford в России. В январе Ford объявил масштабную реорганизацию бизнеса в Европе, которая коснется и РФ, а в марте 2019 года американский концерн и «Соллерс» сообщили об изменениях структуры СП Ford Sollers и уходе Ford из легкового сегмента в РФ. Компания сохранит производство модели Transit на базе завода в Елабуге (Татарстан) — «Соллерс» будет развивать ее в рамках специнвестконтракта (СПИК, дает налоговые льготы в обмен на инвестиции), куда также вошли модели УАЗ. Остальные два завода компании планируется продать. Начало операционной деятельности нового совместного предприятия планируется с 1 июля. Поскольку компании договорились продолжать производство в РФ, «Соллерс» принял решение выкупить эту долю, исходя из справедливой оценки фактически нового актива, добавляет аналитик.

Ford Sollers Netherlands B.V., по данным «СПАРК-Интерфакса», на 100% владеет «Форд Соллерс Холдинг». Совет директоров «Соллерс» согласился предоставить «Форд Соллерс Холдинг» и его дочерней структуре ООО «ФС Елабуга» заем с лимитом в $30 млн в рублевом эквиваленте, причем «Форд Соллерс Холдинг» сможет выбрать не более $20 млн. Он предоставляется на возобновляемой основе с возможностью повторного заимствования после погашения, ставка —10,5% годовых, проценты не капитализируются.

Согласно условиям, если «Соллерс» и Ford разорвут акционерное соглашение, СП должно на следующий же день погасить кредит.

Также кредит должен быть погашен, если СП заключит соглашение о кредите с банком на сумму, достаточную для погашения всех полученных от «Соллерс» займов и начисленных процентов.

Компания «Форд Соллерс Холдинг» фактически выполняет роль посредника между нидерландским СП и заводом в Елабуге. При этом сегодня компания зарегистрирована на базе завода в Набережных Челнах. В «Соллерс» отмечают, что акционеры приняли решение оставить компанию, но Ford сохраняет планы реализовать сам завод в рынок.

По словам собеседников “Ъ” на рынке, покупателей на завод в Челнах нет, а в крупнейшем автопроизводителе региона КамАЗе говорили, что не заинтересованы в активе. Между тем продажа заводов остается единственной возможностью для Ford минимизировать потери при уходе из легкового сегмента российского рынка. Американская компания оценивала свои убытки от этого решения в $450–500 млн, из которых около $200 млн составят прямые денежные потери, в основном на выплаты рабочим и поставщикам.

Ольга Никитина