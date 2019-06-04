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Ford прекратил сборку автомобилей в Набережных Челнах

Компания Ford завершила сборку автомобилей и выпуск двигателей на двух из трех своих производственных площадках в России, сообщает ТАСС.

На заводе в Набережных Челнах прекращено производство моделей Ford Fiesta и Ford EcoSport, а в Елабуге остановлен выпуск двигателей. Ожидается, что завод по выпуску автомобилей во Всеволжске будет остановлен до конца июня 2019 года.

Напомним, в 2019 году Ford объявил о намерении покинуть сегмент легковых автомобилей в России, свернув производство на своих заводах и прекратив импорт машин. На базе площадки в Елабуге будет создано новое совместное предприятие по сборке коммерческой модели Ford Transit.

Подробнее об этом читайте в материале “Ъ” «Ford оставил управление "Соллерсу"»

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