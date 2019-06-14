Ford Sollers завершила производство автомобилей в Ленинградской области

Компания Ford Sollers завершила производство автомобилей на заводе во Всеволожске Ленинградской области, конвейер остановлен, сообщил председатель профсоюза завода Михаил Сергеев «РИА Новости». Компания начнет увольнять своих сотрудников по добровольной программе 24–26 июня.

«Последние машины сделали в понедельник, конвейер стоит. На предприятии люди занимаются наведением порядка»,— сказал господин Сергеев. По его словам, 20 июня будет последний рабочий день. Господин Сергей отметил, что сотрудники выбрали вариант добровольного увольнения с компенсацией, который предложили руководители завода.

Напомним, в марте стало известно, что Ford уходит с рынка легковых автомобилей в России. Этот сегмент в компании сочли убыточным. Помимо завода во Всеволжске в июне будут закрыты автозавод СП Ford Sollers в Набережных Челнах и завод двигателей в Елабуге.

Подробнее об уходе Ford из России — в публикации “Ъ” «Ford еще надеется продать заводы в России».